Ucore Rare Metals (TSXV UCU / WKN A2QJQ4 ) arbeitet mit Hochdruck daran, die Kommissionierung seiner Demonstrationsanlage zur Separierung von Seltene Erden Elementen, in der die unternehmenseigene RapidSX-Technologie zum Einsatz kommt, abzuschließen. Nun hat man sich dafür die dritte und letzte Charge an Ausgangsmaterial gesichert. Sobald die Kommissionierung der Anlage abgeschlossen ist, werden Qualifizierungsarbeiten an schweren Seltenen Erden für das US-Verteidigungsministerium anlaufen. Wie Ucore im Detail mitteilte, hat man sich jetzt ein drittes chemisches Konzentrat aus gemischten Seltenen Erden für die Kommerzialisierungs- und Demonstrationsanlage in Kingston, Ontario, gesichert. Das Ausgangsmaterial so genannter leichter Seltener Erden-Elemente stammt aus einer US-amerikanischen Quelle und wird in das 52-stufige RapidSX-Kommissionierungsverfahren zur Trennung gemischter leichter und schwerer Seltener Erden einbezogen.

Unter der Leitung von CEO Joe Ovsenek treibt P2 Gold (WKN A2QCBZ / TSXV PGLD) die Entwicklung von gleich zwei aussichtsreichen Gold- und Kupferprojekten voran. Das Gabbs-Projekt in Nevada hat jetzt einen wichtige Entwicklungsschritt gemacht. Denn P2 Gold legte eine so genannte PEA oder Preliminary Economic Assment vor, wobei es sich um eine erste, vorläufige Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit des Projekts handelt. Die PEA zeigt die Richtung auf, in die es geht, lässt aber noch Raum für Erweiterungen und Verbesserungen, die dann in spätere Studien (vorläufige und endgültige Machbarkeitsstudien) einfließen können.

Mal was anderes: Max Resource (WKN A2PT41 / TSXV MAX) wartet heute nicht mit Neuigkeiten zu seinen kolumbianischen Kupfer- und Silberprojekten auf, sondern mit News vom RT Gold-Projekt in Peru. Zu diesem wurde ein technischer Bericht fertiggestellt, der laut dem Unternehmen positive Implikationen hat. Der gemäß den kanadischen Richtlinien NI 43-101 erstellte Bericht bestätigt nämlich nach Ansicht von Max Resource das wahre Potenzial der zwei unterschiedlichen, Gold haltigen Systeme, die man dort nachgewiesen hat. Dabei handelt es sich um die die Porphyrzone CERRO mit großen Tonnagen sowie – 3 Kilometer nordwestlich – die Zone TABLON, die massive Sulfide aufweist, wie Max-CEO Brett Matich erklärt.

Cerro de Pasco Resources (CSE CDPR / A2N7XK) hat sich frisches Kapital besorgt, um seine Zinkmine Santander weiter zu entwickeln. Insgesamt konnte sich die Gesellschaft dafür 20,5 Mio. Dollar sichern! Cerro de Pasco unterzeichnete dazu eine Konditionenvereinbarung mit Ocean Partners UK und Arena Investors über insgesamt 12,0 bis 15,5 Mio. USD, die sich aus einem Kredit in Höhe von 8,0 Mio. USD von Arena und einer revolvierende Konzentrat-Vorauszahlungsfazilität in Höhe von 4,0 bis 7,5 Mio. USD von Ocean Partners zusammensetzt. Darüber hinaus wurde eine Konditionenvereinbarung mit einem privaten, peruanischen Fonds unterschrieben. Diese gewährt dem Fonds eine Beteiligung von 10% an Cerro de Pascos peruanischer Tochtergesellschaft, wofür das Unternehmen noch einmal 5 Mio. USD erhält.

Eigentlich war der Gedanke von ION Energy (WKN A2QCU0 / TSXV ION) ja, sich Lithiumprojekte in der Mongolei zu sichern, um so direkt vor den Toren Chinas, des größten Endverbrauchers des weltweit heiß begehrten Batteriemetalls, zu operieren. Nun aber zeichnet sich ab, dass auch die USA, die hart mit China um Batterierohstoffe konkurrieren und sich von der Volksrepublik unabhängig machen wollen, großes Interesse an den Bodenschätzen der Mongolei haben! Denn offenbar hat erst gestern US-Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt Jose W. Fernandez eine Absichtserklärung mit der Regierung der Mongolei unterzeichnet, in der es darum geht, gemeinsam „sichere und widerstandsfähige Versorgungsketten für kritische Mineralien in der indo-pazifischen Region“ aufzubauen!

Endlich geht es weiter, wird sich wohl Usha Resources (TSXV USHA / WKN A3DK8K) CEO Deepak Varshney denken. Der kanadische Lithiumexplorer hat auf seinem spannenden Jackpot Lake-Projekt in Nevada eine Pause einlegen müssen, da man auf schwereres Bohrgerät wartete, um in größere Tiefen vorstoßen zu können. Denn dort sieht man noch größeres Potenzial auf signifikante Lithiumvorkommen. Jetzt haben die Bohrungen wieder begonnen! Ziel der neuen Bohrungen ist es, die aus den ersten Bohrlöchern (aus dem Jahr 2022) gewonnenen Erkenntnisse zu vertiefen und auszuweiten. Schon damals hatte sich angedeutet, dass Jackpot Lake ein ähnliches geologisches Umfeld aufweist wie jenes im Clayton Valley, ebenfalls in Nevada, in dem sich die Lithiummine Silver Peak von Branchengigant Albemarle befindet. Silver Peak ist bislang die einzige, produzierende Lithiummine in Nordamerika.

Hat Sitka Gold Corp. (CSE: SIG; FSE: 1RF; OTCQB: SITKF) auf dem RC Gold-Projekt im Yukon bis heute nur die Spitze des Eisbergs entdeckt? Darauf deutet jetzt die erste computergestützte Modellierung von geophysikalischen Daten hin, die 2022 bei luftgestützten Vermessungen in einem Korridor in Verlängerung der Goldlagerstätten Blackjack und Eiger gesammelt worden sind. Es gibt jedenfalls starke Hinweise darauf, dass die goldhaltigen Intrusivkörper, die an der Oberfläche vorhanden sind und die intrusionsbedingten Goldlagerstätten beherbergen, viel größer sein könnten als zuvor definiert und offenbar Teil eines großen, goldreichen Intrusivsystems sind, das in der Tiefe miteinander verbunden ist. Die übereinstimmenden geochemischen Daten zeigen auch, dass der goldmineralisierte Korridor, der sich über die Goldlagerstätten Blackjack und Eiger erstreckt, über 5 Kilometer lang zu sein scheint.

Element 29 Resources: Wir treiben unserer Vorzeige-Kupferprojekte voran

Mit Blick auf die Mitte des Jahres 2023 möchte ich unseren Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung von Element 29 Resources danken, während wir auf unseren jüngsten Erfolgen sowohl auf unserer Kupferlagerstätte Elida als auch auf dem Projekt Flor de Cobre weiter aufbauen. Auf unserer Kupferlagerstätte Elida im westlichen Zentralperu haben wir vor kurzem die Ergebnisse des Phase-2-Bohrprogramms auf der Kupferlagerstätte Zone 1 veröffentlicht

American West Metals (ASX: AW1; FRA: R84; OTCQB: AWMLF) hat einen Lauf. Das Unternehmen hat sich geräuschlos uns im Vorübergehen mal eben 3.087.500 AUD frisches Kapital bei einem Kurs von $0,095 pro Aktie gesichert, um seine laufenden Bohrungen auf dem Storm Projekt auf Somerset Island in Nunavut zu erweitern. Dem Vernehmen nach haben Investoren dem Unternehmen ein Vielfaches des aufgenommenen Betrages angeboten. Der Schlusskurs im australischen Handel lief denn auch auf 0,145 AUD hoch (plus 21%) bei einem Handelsvolumen von immerhin rund 3 Mio. AUD.

