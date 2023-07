Hohe Qualität, hohe Dividende: Sind das die perfekten Aktien?

Für Aktionäre sind sie das Tüpfelchen auf dem i: Dividenden. Eine Verpflichtung diese zu zahlen, besteht für Unternehmen nicht. Umso erfreulicher, wenn es der Fall ist. Ihren Wert sollte man auch in monetärer Hinsicht nicht unterschätzen, den im Laufe der Zeit kann sich dieses Plus summieren und einen erheblichen Anteil an der Gewinnbilanz für die jeweiligen Aktie haben.

Die UBS hat sich eine Vielzahl von Dividendenaktien angesehen und stellt in einem aktuellen Analyse-Bericht besonders attraktive Titel vor, die sie in einer Aktienliste abbilden (Stand: 30. Juni 2023). Um diese "hochwertige Dividendenzahler" zu identifizieren, haben die UBS-Experten auf eine Algorithmen-gestützte quantitative Bewertung gesetzt, sowie auf eine anschließende Fundamentalanalyse, bei der auch subjektive Faktoren berücksichtigt werden – wie die Qualität des Managements und die Anlegerstimmung.