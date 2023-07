Nicht verpassen! Für das 2. Halbjahr! Diese drei Raketen rocken die Konkurrenz!

Fast 16 Prozent ging es für den S&P 500 in den ersten sechs Monaten des Jahres aufwärts und der technologielastige Nasdaq Composite schnellte sogar knapp 32 Prozent hoch – so stark wie seit 1983 nicht mehr! Vor diesem Hintergrund haben wir uns Aktien angesehen, die nach einer positiven H1-Performance (mindestens plus zehn Prozent) beim US-Leitindex, in der Folgezeit die Benchmark deutlich hinter sich gelassen haben.

Ein Wert, der dabei ins Auge sticht, ist KLA Corp., früher bekannt als KLA Tencor. Der Aktienkurs des Maschinenbauers und Chip-Prüfers hat die letzten fünf Male, die der S&P 500 in H1 mehr als zehn Prozent gewonnen hat, im darauffolgenden Halbjahr durchschnittlich 44 Prozent zugelegt. KLA profitiert vom aktuellen Halbleiter-Bullenmarkt, ist jedoch aktuell nicht so stark im Fokus wie beispielsweise Nvidia. Bei Quartalsbericht am 26. April übertraf KLA die Markterwartungen bei Gewinn und Umsatz. Die nächsten Zahlen werden am 27. Juli bekannt gegeben.