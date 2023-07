Maxeon Solar Technologies reicht Patentklage gegen Tongwei Solar in Deutschland ein

SINGAPUR, 13. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), ein weltweit führendes Unternehmen für Innovation und Vertrieb von Solarpanelen, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Maxeon Solar Pte Ltd. eine Klage auf Patentverletzung bzw. ein Patentverletzungsverfahren gegen Tongwei Solar (Hefei) Co., Ltd und seine Tochtergesellschaft Tongwei Solar GmbH vor dem Landgericht Düsseldorf eingereicht hat.