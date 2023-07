(Dringend) Nasdaq 100 Neugewichtung erklärt!

Der Nasdaq 100 Index wird neu gewichtet (Rebalancing). Heute analysiert Jochen Stanzl von CMC Markets, wie es mit Apple, NVidia, Alphabet (Google), Netflix, Tesla und Microsoft und anderen Aktien aus dem Technologiesektor weitergehen wird. Wird sich der Nasdaq relativ zum S&P 500 Index schlechter entwickeln? Könnte es am Freitag zu Verwerfungen in den Kursen der großen Techaktien kommen, wenn diese plötzlich im Nasdaq 100 Index geringer gewichtet werden? Wir blicken auf die Chartanalyse und zeigen in dieser Analyse die möglichen weiteren Aussichten des Index.