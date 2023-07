In Indien herrscht ein großer Mangel an medizinischen Fachkräften. Diesen wird Predictmedix AI (CSE: PMED / WKN A3EQWJ) durch den Einsatz seiner modernen KI-Lösungen für das Gesundheitswesen mildern helfen. Für den Einsatz der von Predictmedix entwickelten Lösungen spricht, dass diese kontaktlos und integrativ sind. Dadurch kann die Effizienz, die Genauigkeit und die Sicherheit im Gesundheitssystem des Landes verbessert werden.

Lediglich 64 Ärzte kommen in Indien auf 100.000 Einwohner. Damit liegt auf dem Subkontinent die Quote der ärztlichen Versorgung weit unter dem weltweiten Durchschnitt, der bei 150 Ärzte je 100.000 Einwohner liegt. Diese erhebliche Diskrepanz lässt sich durch die klassische Ausbildung von Ärzten und anderem medizinischen Fachpersonal nicht über Nacht beheben.

Daher besteht gerade in Indien ein besonders stark ausgeprägter Bedarf an innovativen Lösungen, die diese Lücke in der Gesundheitsversorgung schließen können. Nicht nur für Indien, aber gerade auch für Länder wie Indien, sind die innovativen Lösungen von Predictmedix AI deshalb von besonderer Bedeutung, denn sie machen den physischen Kontakt überflüssig und tragen so zur allgemeinen Verbesserung der Gesundheitsversorgung bei.

Die berührungslosen, integrativen KI-Lösungen von Predictmedix kombinieren Computerbildgebung, Wärmebildtechnik und prädiktive Analytik, um eine nahtlose und effiziente Interaktionen im Gesundheitswesen zu ermöglichen. Zu den angebotenen Funktionen zählen beispielsweise das kontaktlose Temperaturscreening, die Symptomanalyse, die Beurteilung der psychischen Gesundheit und die Erkennung von Drogenmissbrauch.

Fazit: Durch den Einsatz hochentwickelter Algorithmen gewährleistet Predictmedix AI genaue und zuverlässige Ergebnisse, die den Gesundheitsdienstleistern wertvolle Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen liefern. Für das indische Gesundheitssystem stellen die von Predictmedix bereitgestellten Lösungen, wie CEO Dr. Rahul Kushwah, erklärte damit „einen bedeutenden Sprung nach vorn in der medizinischen Diagnostik und im Screening dar.“

Zur Erschließung des indischen Marktes wird Predictmedix eine eigene indische Tochtergesellschaft gründen. Sie wird den Namen Predictmedix India Pvt Ltd tragen und mit den staatlichen Institutionen und Branchenvertretern zusammenarbeiten, um die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung des Landes zu verbessern.

