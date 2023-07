Chinas Tech-Giganten erhalten unerwartete Unterstützung! China-Tech-Boom voraus?

Chinas Regierung plant, der schwächelnden Wirtschaft mit diversen Maßnahmen unter die Arme zu greifen. Bei Anlegern, die ihr Geld in Tech-Firmen investieren, schürt das offenbar Hoffnungen auf eine Trendwende. Außerdem sind mehrere Verfahren gegen große Tech-Unternehmen beendet, was Investoren als mögliches Ende der Repressalien gegen Chinas IT-Konzerne deuten. All das beschert der Branche einen ordentlichen Kursaufschwung.

Die regierende Partei hat für 2023 ein Wachstumsziel von fünf Prozent verkündet. Für ein Land, das seit dem Jahr 1978 ein durchschnittliches jährliches BIP-Wachstum von neun Prozent verzeichnet, ungewöhnlich niedrig. Entsprechend besorgt sei die Führung des Landes, erklärt Julian Evans-Pritchard, Leiter der Abteilung für China-Wirtschaft bei Capital Economics gegenüber CNBC. Ihm zufolge will die Regierung offenbar mit verschiedenen Maßnahmen die Inlandsnachfrage steigern. Doch er ist vorsichtig: "Das Fehlen wichtiger Ankündigungen oder politischer Einzelheiten deutet darauf hin, dass es an Dringlichkeit mangelt oder dass die politischen Entscheidungsträger Schwierigkeiten haben, geeignete Maßnahmen zur Stützung des Wachstums zu finden", so Evans-Pritchard. Die kurzfristigen Aussichten sind ihm zufolge nicht besonders beruhigend.