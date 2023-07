Halbleiterwerte verbuchten kräftige Aufschläge. Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung erwartet, dass sich die Chip-Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte schrittweise erholen wird. An der Börse kam die Aussicht gut an. Lam Research sprangen um 9,3 Prozent hoch. Micron Technology , KLA Corp und Applied Materials gewannen jeweils mehr als fünf Prozent.

Am Rentenmarkt zogen die Renditen wieder deutlicher an, die für zehnjährige US-Staatsanleihen stieg auf 4 Prozent. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank im Gegenzug um 0,96 Prozent auf 111,06 Punkte.

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt ist am Donnerstag die Euphorie im frühen Handel anschließend verpufft. Am Ende des Tages standen die wichtigsten Indizes im Minus. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,67 Prozent auf 35 282,72 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,64 Prozent auf 4537,41 Zähler nach.

