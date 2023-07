AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Patrizia wird pessimistischer für das laufende Jahr. Die Zurückhaltung der Kunden vor allem bei Immobilieninvestitionen dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Augsburg mit. Die Patrizia-Führung rechnet für das zweite Halbjahr jetzt nur noch mit moderaten Investitionstätigkeiten. Daher dürfte der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Gesamtjahr nur noch 50 bis 70 Millionen Euro erreichen. Bisher hatte die Zielspanne bei 50 bis 90 Millionen Euro gelegen. Die Aktie verlor am Freitag im frühen Handel kräftig.

Zuletzt büßte das Papier mehr als elf Prozent auf 9,50 Euro ein und fiel damit wieder auf das Niveau von Ende Juni zurück. Vor wenigen Tagen hatte die Aktie zeitweise noch mehr als 11,50 Euro gekostet. Grund für die Senkung der Jahresziele sei kaum überraschend das schwache Transaktionsumfeld am Immobilienmarkt, schrieb Analyst Andre Remke von der Baader Bank am Freitagmorgen. Die zunächst erwartete Erholung im zweiten Halbjahr sei jetzt wohl nicht mehr drin.

"Das Management hatte eine zurückhaltende Investitionsaktivität im ersten und zweiten Quartal des Jahres erwartet", teilte Patrizia weiter mit. Für die restlichen Monate habe die Unternehmensführung bisher jedoch einen deutlichen Anstieg der Kunden- und Investitionstätigkeit angenommen. Der neuen Prognose zufolge dürften die verwalteten Vermögenswerte Ende des Jahres statt 60 bis 65 Milliarden Euro nur 57 bis 62 Milliarden Euro betragen. Von Ende März bis Ende Juni gingen sie vorläufigen Zahlen zufolge von 58,1 Milliarden Euro auf 57,9 Milliarden Euro zurück.

Im ersten Halbjahr erzielte Patrizia den Angaben zufolge einen operativen Gewinn (Ebitda) von 28,4 Millionen Euro. Die vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 11. August veröffentlichen./stw/mne/ngu