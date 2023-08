Boden in Sicht?

Pan American Silver zeigte zuletzt vielversprechende Ansätze einer Erholung. Nun gilt es, diese Ansätze weiter auszubauen. In wenigen Tagen veröffentlichen die Kanadier ihre Ergebnisse für das 2. Quartal. Mit Blick auf die Charttechnik wäre eine positive Reaktion auf die Zahlen hochgradig willkommen…

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 02.07. drohte die Aktie, ihre wichtige Unterstützung von 14 US-Dollar zu durchbrechen. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Mit Blick auf die angespannte Charttechnik muss Entlastung her. In der aktuellen Gemengelage ist diese kurzfristig eher nicht zu erwarten. Und so muss es für Pan American Silver in erster Linie um Schadensbegrenzung gehen. Und diese ist mit der Zone 14 US-Dollar / 13,5 US-Dollar verbunden. Anders ausgedrückt: Die Aktie muss die Zone 14,0 US-Dollar / 13,5 US-Dollar verteidigen, alles andere wäre problematisch. Mit Blick auf die Oberseite würde erst ein Ausbruch über die 20 US-Dollar für nachhaltige Entspannung sorgen. Ein erster Teilerfolg wäre es, wenn es Pan American gelingen würde, die 16 US-Dollar zurückzubringen.“

Bevor wir uns der aktuellen charttechnischen Verfassung der Aktie widmen, noch kurz die fundamentalen Aspekte zur Aktie. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, sich von drei Nicht-Kern-Projekten oder vielmehr Randaktivitäten trennen zu wollen. Die Verkäufe des Mara-Projektes in Argentinien, der Morococha-Mine in Peru und des Agua-de-la-Falda-Projektes in Chile sollen bis zu 593 Mio. US-Dollar in die Kassen spülen. Die Nachricht vom Verkauf der Projekte wurde wohlwollend vom Markt aufgenommen. Ob auch die aktuellen Q2-Daten wohlwollend aufgenommen werden, wird sich am 09.08. zeigen. Pan American hat die Veröffentlichung nach Handelsschluss angekündigt.

Aus charttechnischer Sicht kann die Aktie erste einmal durchatmen. Der Bruch der wichtigen Unterstützungszone 14 US-Dollar / 13,5 US-Dollar wurde abgewendet. Mit der Rückeroberung der 16 US-Dollar trat eine gewisse Entspannung ein. Ob diese nachhaltiger Natur sein wird, bleibt abzuwarten. Die Aktie muss nun weiter nachsetzen und in einem weiteren Schritt die 18 US-Dollar überwinden.