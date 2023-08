Aktie nach den Zahlen

Die zuletzt vorgelegten Daten für das 2. Quartal rissen zwar keinen vom Hocker, doch der US-Ölkonzern präsentierte Analysten und Aktienären unterm Strich ein solides Zahlenwerk.

Weitaus spannender ist die aktuelle charttechnische Lage der Aktie, die nach dem Ausbruch über ein stark ausgebautes Widerstandscluster nun „Morgenluft wittert“.



Bevor wir uns der aktuellen charttechnischen Situation widmen, doch noch ein kurzer Blick auf die präsentierten Q2-Daten. Chevron musste im 2. Quartal 2023 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen. Der Ölkonzern wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 48,90 Mrd. US-Dollar aus, nach 68,76 Mrd. US-Dollar in Q2/2022. Das wirkte sich auch nachhaltig auf den Gewinn aus. Chevron gab diesen mit 6,01 Mrd. US-Dollar an, nach 11,62 Mrd. US-Dollar im Q2/2022. Die Zahlen waren im Vorfeld ähnlich erwartet worden und bargen demnach keine negativen Überraschungen, sodass der Aktienkurs nicht sonderlich beeinflusst wurde.

Die aktuelle Entwicklung der Ölpreise und die robusten Aktienmärkte zogen auch die Chevron-Aktien zuletzt mit nach oben. Mit dem Ausbruch über die 160 US-Dollar setzte die Aktie ein wichtiges Zeichen. Das damit installierte Kaufsignal ist jedoch noch etwas wackelig. Chevron muss es nun darum gehen, sich entscheidend von dieser Zone zu lösen. Im besten Fall kommt es zu einer raschen Ausdehnung der Bewegung in Richtung 170 US-Dollar / 173 US-Dollar. Ein Ausbruch über die 173 US-Dollar würde mit Blick auf die Oberseite eine Neubewertung notwendig machen. Rücksetzer sollten in der aktuellen Phase idealerweise auf 160 US-Dollar begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung verorten wir in den Bereich von 150 US-Dollar.