Die vier Top-Batteriehersteller der Citi: Aufwärtspotenziale bis zu 40 Prozent!

Der von der US-Investmentbank Citi erhoffte Push könnte vom U.S. Inflation Reduction Act (IRA) kommen. "Die langfristige Elektrifizierung bleibt stark, aber die kurzfristige Nachfrage könnte durch verschiedene Faktoren wie Makroökonomie, Verbraucherstimmung, Politik, Energiepreise usw. beeinflusst werden", so die Citi-Analysten. In den Jahren 2024 und 2025 könnte der Bedarf an EV-Batterien laut Citi noch einmal deutlich zunehmen.

Einen der größten Batteriemärkte stelle China. Nur ein Grund, warum die US-Banker den chinesischen Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) auf ihrer Top-Liste haben. "Wir sehen eine starke Wettbewerbsfähigkeit von CATL dank seiner kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsbemühungen, strategischer Investitionen im Vorfeld, eines effektiven Kostenmanagements, eines gut etablierten globalen Kundenstamms und einer starken Pipeline von Expansionsprojekten, um die Kundennachfrage zu befriedigen", schrieb Citi. Der Aktie des Automobilzulieferers gaben die US-Bank ein Kursziel von 45,9 US-Dollar. Das entspricht einem Kurspotenzial von knapp 40 Prozent.