Bank of America hebt Gewinnprognose an

Bereits am Mittwochabend meldete sich die Bank of America zu Wort und hob ihr Rating für die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" an. Analyst Matthew DeYoe, laut des Vergleichsportals TipRanks ein äußerst treffsicherer Experte, verwies auf den sich stabilisierenden Lithium-Preis. Für diesen sieht er weiteres Aufwärtspotenzial, auch aufgrund des Abbaus von Lagerbeständen in China.

Der zu erwartende Preisanstieg führt seiner Einschätzung nach dazu, dass Albemarle in diesem Jahr für Lithiumkarbonat rund sieben Prozent höhere Verkaufspreise erzielen können wird. Seine Prognose für den operativen Gewinn des Unternehmens hat er daher kräftig von 1,01 auf 1,25 Milliarden US-Dollar angehoben.

Berenberg verteidigt die jüngste Kapitalerhöhung

Am Donnerstagmorgen hat sich mit Berenberg ein weiteres Research-Haus zu Wort gemeldet und die Aktie zum Kauf empfohlen. Auch hier lautete das Verdikt der Analysten bislang "Halten". Die Bank verweist zwar darauf, dass der zuletzt veröffentlichte Quartalsbericht glanzlos und die milliardenschwere Kapitalerhöhung überraschend war.

Sie zeigt sich für die Geschäftsaussichten des Unternehmens aber optimistisch. Nicht nur die von Albemarle erzielten Verkaufspreise, auch das Verkaufsvolumen stehe vor einem Anstieg. Mit der unbeliebten Kapitalerhöhung habe das Unternehmen außerdem schon jetzt finanziell für künftige Kapazitätsausweitungen vorgesorgt.

Mit Blick auf die Wachstumsverlangsamung beim Absatz von Elektrofahrzeugen zeigt sich Berenberg unbeeindruckt. Die langfristige Wachstumstory für Lithium-Werte sei aufgrund der Nachfrage auch aus anderen Branchen intakt. Hiervon zu profitieren, sei Albemarle als Marktführer in einer hervorragenden Position.

Aktie macht Vortagsverluste vollständig wett

Vom Upgrade der Bank of America zeigte sich die Aktie am Mittwoch mit einem Tagesverlust von 1,2 Prozent unbeeindruckt. Die allerdings sind dem nach den erneut über den Erwartungen ausgefallenen US-Inflationsdaten schwachen Gesamtmarkt anzulasten.

Von seiner freundlichen Seite zeigt sich Albemarle hingegen am Donnerstag. Die Aktie reagiert auf das Upgrade von Berenberg positiv und kann in der US-Vorbörse rund 1,5 Prozent zulegen und die Vortagsverluste mehr als wettmachen.

Kurs auf 150 US-Dollar und mehr

Für Kurse oberhalb der 50-Tage-Linie dürfte die Aktie in den kommenden Wochen Kurs auf 150 US-Dollar nehmen. Hier liegt der nächste größere Widerstandsbereich.

Fair bewertet sieht die Bank of America die Aktie bei 156 US-Dollar, Berenberg hingegen erwartet einen Kurs von 160 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel aller Wall-Street-Analysten liegt mit 151,29 US-Dollar hingegen knapp über dem nächsten technischen Widerstandsbereich.

Fazit: Interesse an Albemarle wächst

Das Interesse an der Aktie von Lithium-Wert Albemarle wächst. Ein Grund hierfür dürfte neben steigenden Preisen für Lithium-Verbindungen auch die Bodenbildung in der Aktie sein. Mit der Bank of America und Berenberg haben sich innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Institute positiv geäußert und die Aktie zum Kauf empfohlen.

Das deckt sich mit der Einschätzung von wallstreetONLINE. Wer hier als Anleger mitmischen und seine Rendite optimieren möchte, kann auf das von der Redaktion empfohlene Discount-Zertifikat ME9G7B zurückgreifen. Das verspricht eine Rendite von bis zu 30 Prozent und mindert im Misserfolgsfall eventuell in der Aktie anfallende Verluste.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion