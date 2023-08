BERENBERG stuft 1&1 auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für 1&1 mit Blick auf eine Roaming-Partnerschaft zwischen 1&1 und Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. 1&1 könne nun 5G-Angebote machen, sei strategisch auf der sichereren Seite und müsse das eigene Netzwerk nicht über das rechtlich geforderte Ausmaß hinaus ausweiten, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird aktuell mit einem Plus von +15,64 % und einem Kurs von 11,98EUR gehandelt.