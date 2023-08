Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 20-2023

Liebe Leserinnen und Leser,

die Swiss Resource Capital AG veranstaltet am Dienstag, 29. August 2023 um 17 Uhr eine virtuelle Roadshow mit Canada Nickel . CEO Mark Selby wird dabei eine etwa 25-minütige Präsentation halten und im Anschluss alle Anlegerfragen beantworten. Eine kostenlose Anmeldung ist über folgenden Registrierungslink möglich: https://event.webinarjam.com/register/604/0vzy4a880 .

Nach der Registrierung wird ein Einwahl-Link zur Verfügung gestellt. Es sind keine besonderen technischen Vorkehrungen oder Programme nötig.

Aktie der Woche

OceanaGold vermeldet starke Produktionsergebnisse

OceanaGold meldete vor wenigen Tagen seine Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei Monate bis 30. Juni 2023. Das Unternehmen verzeichnete dabei eine konsolidierte Produktion von 130.055 Unzen Gold und 3.400 Tonnen Kupfer sowie einen bereinigten Gewinn von 0,10 US-Dollar pro Aktie und einen operativen Cashflow von 0,21 US-Dollar pro Aktie. Mit Blick auf den Rest des Jahres 2023 ist man auf dem besten Weg, die konsolidierten Produktions-, Kosten- und Kapitalprognosen für das Gesamtjahr zu erfüllen. Weiterhin verfügt die Gesellschaft über eine starke Bilanz, die es ihr ermöglicht, weiterhin in das organische Wachstum und die bergbaunahen Explorationsprojekte zu investieren sowie eine Dividende im Einklang mit der Firmenpolitik zu zahlen.

News: OceanaGold meldet Betriebs- und Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023

Kaufempfehlung

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu MAG Silver. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 20,50 US$ aus.

Research-Report: MAG Silver mit Kaufempfehlung von H.C. Wainwright und 20,50 USD Kursziel

Marktübersicht

Uranwerte vor dem großen Knall!

Die Kernkraft ist weltweit wieder auf dem Vormarsch. Nicht allein die aktuelle Energiekrise in Europa, inklusive Aussicht auf mögliche Blackouts, sondern vor allem der Blick auf die zukünftige Energieversorgung vieler Millionen Elektrofahrzeuge aus möglichst CO2-freien Quellen haben die Energiegewinnung mittels Kernspaltung zuletzt wieder ins Blickfeld von Politik und Gesellschaft gebracht, ja regelrecht salonfähig gemacht. Viele etablierte Kernkraftnationen wie China, Indien, Japan, Großbritannien, Frankreich und die USA arbeiten an einer Wiederinbetriebnahme, Laufzeitverlängerung oder dem Neubau von Kernreaktoren, die als einzige Energiequelle ständig auf einem gleich hohen Niveau emissionsfreien Strom liefern können. Weitere Nationen, die bis dato noch keine Kernkraftwerke besaßen, haben mit dem Bau neuer Anlagen begonnen. Wenngleich aktuell noch die bekannten, großen Atommeiler im Fokus stehen, werden es zukünftig weitaus kleinere Reaktoren – so genannte „Small Modular Reactors“, kurz: SMRs, die modular in Fabriken gefertigt und an nahezu jedem gewünschten Ort installiert werden können, sein, die für eine Nachfrageexplosion nach dem Rohstoff sorgen werden, der für die Energieerzeugung mittels Kernspaltung unerlässlich ist: Uran.

Wie die zu erwartende hohe Nachfrage(-steigerung) nach dem wichtigen Brennstoff Uran dabei gedeckt werden soll, steht noch in den Sternen. So stand zuletzt einem Angebot von etwa 140 Millionen Pfund Triuranoctoxid (U3O8), eine Nachfrage nach 190 Millionen Pfund U3O8 gegenüber. Der Uransektor hat zwar noch zusätzliche Förderkapazitäten, um eine – laut World Nuclear Association - zu erwartende zusätzliche Nachfragesteigerung von 3 bis 4% pro Jahr befriedigen zu können, bedarf es jedoch einer Menge neuer Minen. Diese benötigen von der Entdeckung einer Lagerstätte über die Genehmigung und den Bau bis zur Produktionsaufnahme jedoch durchschnittlich mindestens 10 Jahre.

Die weltweite Kernkraftwerksflotte steuert auf einen neuerlichen Rekord zu – sowohl bei der Anzahl der Reaktoren als auch bei der elektrischen Nettoleistung.

Seit Anfang 2023 wurden 4 neue Kernkraftreaktoren weltweit ans Netz genommen. Zugleich begann der Bau an 3 neuen Reaktoren. Aktuell betreiben 33 Nationen 437 Reaktoren mit einer gesamten elektrischen Nettoleistung von rund 391,4 Gigawatt.

Die eklatante Unterversorgung mit Uran, zuzüglich weiterer Probleme beispielsweise der Tatsache, dass Russland gut 45% der weltweiten Uran-Förderung anreichert und nun für viele Länder als Lieferant ausfallen wird, eröffnet für interessierte Aktionäre exzellente Chancen, am Uranmarkt zu partizipieren.

So etwa die Aktie von Uranium Energy Corp. Es handelt sich dabei um ein Uranbergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in den USA. In Südtexas und in Wyoming besitzt Uranium Energy Hub-and-Spoke-Betriebe, die eine Uranförderung binnen weniger Monate garantieren. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von Uranprojekten in Kanada und Paraguay und eines der hochgradigsten und größten unerschlossenen Ferrotitanvorkommen der Welt, das sich in Paraguay befindet. Kürzlich erhielt man den Zuschlag zur Lieferung von physischem Uran von bzw. an die US-Regierung. Aktuell laufen Vorbereitungen zur Wiederinbetriebnahme von gleich zwei Hub-and-Spoke-Betrieben.

Anfield Energy ist eine kanadische Uran-Vanadium-Entwicklungsgesellschaft, die anstrebt, ein Uran- und Vanadium-Produzent in den USA zu werden. Die kurzfristige Strategie konzentriert sich auf die fortgeschrittenen Uran- und Vanadiumprojekte in Utah und Colorado - Velvet Wood, West Slope und Slick Rock -, die von der eigenen Mühle Shootaring Canyon, einer von nur drei lizenzierten konventionellen Mühlen in den USA, unterstützt werden. Die längerfristige Produktionsstrategie umfasst den Erwerb ergänzender Aktiva mit dem Potenzial, zusätzliche Uran- und Vanadiumressourcen in die Mühle Shootaring Canyon einzuspeisen. Damit will das Unternehmen rasch eine Uran-Produktion von mindestens 1 Millionen Pfund U3O8 plus Vanadium pro Jahr etablieren.

Blue Sky Uranium ist eine kanadische Uran-Entwicklungs-Gesellschaft, welche mehrere große Uran-Projekte in den argentinischen Provinzen Rio Negro und Chubut besitzt, die sich aller Voraussicht nach relativ einfach im kostengünstigen Übertagebetrieb ausbeuten lassen können. Dadurch besitzt man einen enormen Kostenvorteil, der nicht nur einen rascheren Abbau, sondern auch hohe Margen verspricht. Ziel ist es, die argentinischen Kernkraftwerke mit Uran aus dem eigenen Land zu versorgen. Blue Sky Uranium konnte für eines von drei Teilprojekten bereits eine große Ressource nachweisen und eine positive Wirtschaftlichkeitsanalyse vorlegen.

Consolidated Uranium ist eine kanadische Explorations- und Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die diversifizierte Projektkonsolidierung von aussichtsreichen Uranprojekten weltweit fokussiert. Das Unternehmen akquiriert potenziell hochkarätige Projekte nach einem strikten Kriterienschema. Dazu gehört die geographische Lage, der Entwicklungsstand und die Art der Lagerstätte. Dabei fokussiert man sich besonders auf Projekte, die jeweils über beträchtliche Ausgaben in der Vergangenheit und attraktive Eigenschaften für die Entwicklung verfügen. Zudem müssen diese attraktive Entwicklungscharakteristika sowie gestaffelte und aufbauende Akquisitionsbedingungen erfüllen. So konnte man sich innerhalb kurzer Zeit ein Portfolio an mehreren Projekten mit hohem Potenzial zusammenstellen, die eine rasche Produktionsaufnahme ermöglichen.

Latitude Uranium ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den kanadischen Provinzen Labrador und Nunavut, fokussiert. Das Unternehmen hat dort mehrere Projekte erworben, bei denen zahlreiche Ziele mit Uran-, Kupfer- und IOCG-artigen Mineralisierungen entdeckt wurden. Mittels maschinellen Lernens (ML) gelang es dem Unternehmen, zahlreiche, potenziell hochgradige Uran-Areale ausfindig zu machen, die aktuell näher nach entsprechenden Vorkommen untersucht werden.

Purepoint Uranium ist eine kanadische Bergbau-Explorations- und -Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von hochkarätigen Uran-Projekten im kanadischen Athabasca-Becken, der reichsten Uranregion der Welt, konzentriert. Das Unternehmen verfolgt dabei einen aggressiven, systematischen Ansatz zur Identifizierung von Schlüsselprojekten mit soliden Indikatoren und historischer Bedeutung im Basin. Das Ziel der Gesellschaft ist es, den Wert für die Stakeholder durch die Erschließung von Grundstücken mit klar definierten Zielen mit starkem, hochgradigem Uranpotenzial zu steigern. Das Führungsteam von Purepoint, das seit 2002 im Athabasca-Becken ansässig ist, besteht aus einer unabhängigen, hoch qualifizierten Gruppe von Experten, die über weitreichende Beziehungen zu den Provinzen und Behörden sowie über jahrzehntelange Erfahrung im Athabasca-Becken verfügen. Purepoint Uranium arbeitet mit zwei der größten Uranproduzenten der Welt, Cameco Corporation und Orano Resources Canada, zusammen.

Skyharbour Resources ist ein Uranexplorationsunternehmen, welches erstklassige Explorationsprojekte zu attraktiven Bewertungen erworben hat, die mit einer Gesamtfläche von über 400.000 Hektar im gesamten Athabasca-Becken liegen. Das Unternehmen besitzt 100% des Uranprojekts Moore, auf dem sich die hochgradige Zone Maverick befindet. Die Gesellschaft konzentriert sich zwar auf ihre Kernstrategie als entdeckungsorientiertes Explorationsunternehmen, wendet aber vor allem auch das Prospektionsgeneratormodell an, um die Exploration bei ihren anderen Projekten im Basin voranzutreiben und zu finanzieren, und hat mehrere strategische Partner (unter anderem Orano Canada, Azincourt Energy, Valor Resources, Basin Uranium, Tisdale Clean Energy und Medaro Mining) ins Boot geholt, die immer wieder gute Explorationsfortschritte vermelden können.

Uranium Royalty Corp. ist eine kanadische Gesellschaft, die sich auf strategische Investitionen in Uranbeteiligungen, einschließlich Royalties, Streams, Fremd- und Eigenkapital in Uranunternehmen, sowie physische Urangeschäfte, fokussiert. Damit ist Uranium Royalty das erste Unternehmen, das das erfolgreiche Royalty- und Streaming-Geschäftsmodell ausschließlich auf den Uran-Sektor anwendet. Das Portfolio umfasst Beteiligungen an mehr als 20 Entwicklungs-, fortgeschrittenen, genehmigten und bereits produzierenden Uranprojekten in mehreren Jurisdiktionen. Zum Portfolio gehört auch ein hoher Bestand an physischem Uran, welcher sofort monetarisiert werden könnte.

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Calibre Mining meldet sehr gute Bohrresultate

Calibre Mining gab jüngst weitere oberflächennahe Bohrergebnisse zur Ressourcenerweiterung aus seinem Programm 2023 bei der Goldmine Pan bekannt, die sich auf dem produktiven Goldtrend Battle Mountain - Eureka in Nevada befindet. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 1,23 g/t Gold auf 38,1 Metern und 0,89 g/t Gold auf 54,9 Metern.

Die Ergebnisse auf den Zielen Dynamite North und Palomino, die sich unmittelbar nördlich bzw. südlich des aktuellen Tagebaubetriebs befinden, erweitern weiterhin Zonen mit Gehalten, die über dem von Pan angegebenen Mineralressourcengehalt von 0,4 g/t Gold liegen. Diese zusätzlichen hochgradigen Ergebnisse zeigen in Kombination mit dem Anfang des Jahres neu entdeckten Ziel Coyote, das sich südlich des Betriebs befindet, weiterhin das Potenzial zur Steigerung der Ressourcen, des Gehalts und des Vertrauens in die Mine Pan.

News: Calibre meldet weitere oberflächennahe Bohrergebnisse, Ressourcenerweiterung und Bohrungen auf ihrer Pan-Goldmine in Nevada

Consolidated Uranium schließt Erwerb von argentinischem Uran-Projekt ab

Consolidated Uranium meldete vor kurzem, dass das Unternehmen die bereits angekündigte 100%ige Übernahme der Uran-Vanadium-Kupfer-Mine Huemul-Agua Botada und des umliegenden aussichtsreichen Geländes von insgesamt 27.350 Hektar im Departement Malargüe in der südlichen argentinischen Provinz Mendoza abgeschlossen hat. Huemul war die erste produzierende Uranmine Argentiniens und war zwischen 1955 und 1975 in Betrieb und verzeichnete eine historische Produktion von etwa 500.000 Pfund U3O8, bevor sie 1976 geschlossen wurde. CUR verfügt nun über zwei Projekte in Argentinien, die technisch sehr wertvoll sind.

News: Consolidated Uranium schließt angekündigten Erwerb des ehemaligen Uran-Vanadium-Kupfer-Projekts Huemul in Argentinien ab

Discovery Silver mit positiven Bohrresultaten

Discovery Silver meldete kürzlich weitere positive Ergebnisse aus seinem Machbarkeitsstudien-Bohrprogramm bei Cordero. So stieß das Unternehmen unter anderem auf 52 Meter mit durchschnittlich 105 g/t Silberäquivalent und 37 Meter mit durchschnittlich 171 g/t Silberäquivalent sowie auf 15 Meter mit durchschnittlich 479 g/t Silberäquivalent. Bei diesen Bohrungen handelte es sich um Reservenerweiterungs- und Definitionsbohrungen, die in eine Machbarkeitsstudie in Verbindung mit einer für die erste Hälfte des Jahres 2024 geplanten Aktualisierung der Ressourcen einfließen werden.

News: Discovery Silver meldet weitere positive Ergebnisse aus seinem Machbarkeitsstudien-Bohrprogramm bei Cordero

Gold Royalty erwirbt Royalty für laufende Mine

Gold Royalty meldete vor kurzem, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zum Erwerb einer bestehenden 1,0% Net Smelter Return Royalty von Endeavour Silver Corp. auf Teile der Kupfer-Silber-Mine Cozamin in Zacatecas, Mexiko, für einen Gesamtbetrag von 7,5 Millionen US$ in bar abgeschlossen hat. Cozamin befindet sich im Besitz der Capstone Copper Corp. und wird von dieser Gesellschaft betrieben. Cozamin ist eine etablierte, kostengünstig laufende Kupfer-Silber-Mine, die seit 2006 in Produktion ist und eine Geschichte von Explorationserfolgen und Verlängerungen der Minenlebensdauer aufweist. Die Royalty generierte im letzten Jahr Einnahmen von über 1,0 Millionen US$ und dürfte Gold Royalty in Zukunft einen bedeutenden Cashflow bescheren sowie ein Hebel auf steigende Kupfer- und Silberpreise während der Lebensdauer der Mine sein.

News: Gold Royalty gibt den Erwerb einer Royalty für Capstones produzierender Kupfer-Silber-Mine Cozamin bekannt

Osisko Gold Royalties vermeldet bedeutende Fortschritte bei Royalty-Partner Patriot Battery Metals

Osisko Gold Royalties konnte jüngst Patriot Battery Metals Inc. zur ersten Mineralressourcenschätzung für den Spodumen-Pegmatit CV5 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in Québec gratulieren. Das MRE bei CV5 hat es als die größte Lithium-Pegmatit-Mineralressource in Nord- und Südamerika etabliert, die 109,2 Millionen Tonnen mit 1,42 % Lithiumoxid und 160 Teile pro Million Tantalpentoxid an abgeleiteten Ressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,40 % Li2O für insgesamt 3.835.000 Tonnen enthaltenes Lithiumkarbonat-Äquivalent liefert. Wie von Patriot berichtet, hat die Ressourcen- und geologische Modellierung außerdem ein beträchtliches Wachstumspotenzial bei CV5 aufgezeigt, das an beiden Enden entlang des Streichens und in der Tiefe entlang eines beträchtlichen Teils seiner Länge offen bleibt. Osisko hält eine gleitende NSR-Lizenzgebühr von 1,5-3,5 % auf Edelmetalle und 2,0 % auf alle anderen Produkte, einschließlich Lithium, bei Corvette. Osisko schätzt, dass ein Großteil (~80-95 %) des MRE von CV5 in sein Gebiet mit 2,0 % Lithium-NSR-Lizenzgebühren fällt. Das erste MRE umfasst nur den Spodumen-Pegmatit CV5 und schließt daher keine der anderen bekannten Spodumen-Pegmatit-Cluster auf dem Grundstück ein - CV4, CV8, CV9, CV10, CV12 und CV13; einige davon fallen unter Osiskos Lizenzgebühr. Darüber hinaus vermeldete Patriot eine strategische Aktieninvestition in Höhe von 109 Millionen CA$ durch die Albemarle Corporation.

News: Osisko gratuliert Patriot Battery Metals zur ersten Schätzung der Mineralressourcen bei Corvette und zur anschliessenden strategischen Investition durch Albemarle Corporation

Sibanye-Stillwater veröffentlicht Konformitätsbericht

Sibanye-Stillwater teilte seinen Aktionären kürzlich mit, dass der aktualisierte Jahresbericht der Gruppe gemäß Abschnitt 13G des Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBBEE)-Gesetzes von 2003 am 31. Juli 2023 veröffentlicht wurde und auf der Website der Gruppe unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/regulatory/20 ... abrufbar ist. Das B-BBEE-Rating von Sibanye-Stillwater gemäß den Codes of Good Practice on Black Economic Empowerment hat sich von Stufe 7 auf Stufe 6 verbessert. Dies bedeutet das zweite Jahr in Folge eine Verbesserung gegenüber dem B-BBBEE-Status der Gruppe auf Stufe 8 im Jahr 2021.

News: Sibanye-Stillwater veröffentlicht jährlichen Konformitätsberichts über die breit angelegte wirtschaftliche Stärkung der schwarzen Bevölkerung

Sierra Madre Gold & Silver wird jetzt an der OTCQX gehandelt

Sierra Madre Gold & Silver hat sich für den Handel am OTCQX® Best Market qualifiziert. Dies stellt eine Verbesserung für Sierra Madre Gold and Silver Ltd. dar, da das Unternehmen zuvor am OTCQB gehandelt wurde, sich jedoch nach dem Abschluss der Übernahme von La Guitarra neu qualifizieren musste. Der Handel von Sierra Madre an der OTCQX wurde heute, am 28. Juli, unter dem Symbol 'SMDRF' aufgenommen.

News: Sierra Madre Gold and Silver nimmt den Handel an der OTCQX auf

Torq Resources stößt auf langen mineralisierten Abschnitt

Torq Resources gab vor wenigen Tagen die Bohrergebnisse der ersten beiden Bohrlöcher auf dem Ziel Cerro del Medio im Rahmen des ersten Bohrprogramms des Unternehmens auf dem Gold-Kupfer-Porphyr-Projekt Santa Cecilia im Maricunga-Gürtel in Nordchile bekannt. Bohrloch 23SC-DDH-002 durchschnitt dabei 557 Meter mit 0,38 g/t Gold, 0,23 % Kupfer und 56 ppm Molybdän in einer Tiefe von 442 bis 999 Metern innerhalb von Wandgestein, das aus tuffhaltigen Einheiten und Andesiten sowie vereinzelten dioritischen und dacitischen Porphyrgängen im unteren Bereich des Abschnitts besteht. Das Bohrloch endete in der Mineralisierung.

News: Torq bohrt 557 Meter mit 0,38 g/t Gold, 0,23 % Kupfer und 56 ppm Molybdän und steigert damit den Gehalt bei Santa Cecilia beträchtlich

Uranium Energy forciert Ressourcenerweiterung in Wyoming

Uranium Energy gab kürzlich den Abschluss der ersten Phase der Erschließungs- und Abgrenzungsbohrungen bei seinen vollständig genehmigten In-Situ-Rückgewinnungsprojekten Irigaray und Christensen Ranch in Johnson County, Wyoming, bekannt. Insgesamt wurden 51 Bohrungen entlang bekannter Trends im vorgeschlagenen Gebiet der Mine Unit 15 von Irigaray und in den wenig erkundeten Gebieten südlich der Christensen Ranch Mine Unit 12 innerhalb der Genehmigungsgrenze niedergebracht. Die nächste Phase der Bohrungen wird auch innerhalb der Konzessionsgrenze der Christensen Ranch sowie in aussichtsreichen Gebieten im Besitz von UEC in der Nähe der Christensen Ranch stattfinden.

News: Uranium Energy Corp. schließt erste Phase der Bohrkampagne zur Ressourcenerweiterung in Wyoming als Teil des Neustartprogramms ab

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

