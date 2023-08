Eine starke Nachfrage sowie höhere Preise für Mietwagen spielten dem Autovermieter Sixt im zweiten Quartal in die Karten. Die im MDax notierten Stämme gewannen 1,6 Prozent.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport wird etwas optimistischer für das laufende Jahr. Darauf reagierten die Aktien mit einem Plus von 7,1 Prozent.

Am deutschen Aktienmarkt gab es am Dienstag die vollständigen Quartalszahlen von Bayer . Der Konzern wird neben dem Agrargeschäft auch für seine Pharmasparte vorsichtiger. Die Titel verloren zuletzt 1,1 Prozent.

Sie unterstrichen, dass China ohne deutliche Stimulierungsmaßnahmen in den kommenden Quartalen keine Unterstützung für die Weltwirtschaft darstelle, hieß es von der DekaBank. "Und bis die dort verabreichten Konjunkturpillen in Europa ankommen, bis dahin dürfte auch noch einige Zeit vergehen", ergänzte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets.

Ask 10,26

Ask 10,26

Ask 10,75

Ask 10,75

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax präsentiert sich am Dienstag wieder schwächer. Unter 16 000 Punkten ging die jüngste Konsolidierung weiter mit zuletzt minus 0,89 Prozent auf 15 809,55 Punkte. Im Bereich von 15 800 Punkten waren die Kurse in den vergangenen Tagen unterstützt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer