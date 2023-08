LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 dänischen Kronen belassen. Das Ergebnis von Wegovy hätte man sich nicht besser erhoffen können, schrieb Analystin Emily Field am Dienstagmittag in ihrer ersten Reaktion auf Resultate der Select-Studie mit dem Mittel zur Gewichtsreduktion. Sie sprach von einem regelrechten "Homerun". Die Kursreaktion mit einem niedrig-zweistelligen Zuwachs hatte sie für diesen Ausgang so erwartet./ag/mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 10:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 10:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +16,18 % und einem Kurs von 170,4EUR gehandelt.