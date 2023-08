Varta-Aktie zweistellig im Plus: Ist das der Turnaround?

Nach zuletzt schwachen Geschäften erwartet der Batteriehersteller Varta im kommenden Jahr wieder spürbares Umsatzwachstum. In den ersten sechs Monaten diesen Jahres fiel der Umsatz um zehn Prozent auf 339 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei einem Minus von 6,8 Millionen Euro. Im Jahr zuvor hatte Varta noch einen operativen Gewinn von 68,9 Millionen Euro erwirtschaftet.Für das Jahr 2023 prognostiziert Varta einen Umsatz von 820 Millionen Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 40 Millionen und 60 Millionen Euro.



Varta hofft auf eine bessere zweite Jahreshälfte. Hoffnungsträger sind das Geschäft mit den Energiespeichern, anlaufende Kundenprojekte und eine traditionell saisonal steigende Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte. Für 2024 rechnet der Batteriehersteller mit einem Umsatz deutlich über 900 Millionen Euro.



Außerdem gibt es laut Varta Fortschritte bei den laufenden Restrukturierungen. Diese beinhaltet zum Beispiel Kosteneinsparungen durch weltweiten Stellenabbau. Laut einer Mitteilung liegt Varta bei der Erfüllung der Kosteneinsparungen im Plan oder übertrifft diesen in einigen Bereichen sogar.



Die Varta-Aktie legt nach den Quartalszahlen zeitweise um knapp zehn Prozent zu.

Die Varta Aktie wird aktuell mit einem Plus von +11,71 % und einem Kurs von 21,47EUR gehandelt.

Autor: Niklas Kuljasow, wallstreetONLINE Zentralredaktion

