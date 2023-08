Mit dieser Wette springt Hedgefonds Milliardär Bill Ackman auf den KI-Zug auf

Der Hedgefonds des Milliardärs Bill Ackman hat seine Beteiligung an Alphabet im letzten Quartal im Zuge des anhaltenden KI-Hypes aufgestockt. Ackmans Firma kaufte etwa 1,3 Millionen Aktien der Klasse C von Alphabet, wodurch sich die Position auf 1,1 Milliarden US-Dollar erhöhte. Das geht aus der jüngsten 13F-Einreichung des Hedgefonds bei der Securities and Exchange Commission (SEC) hervor. Der Anteil von Pershing Square an den A-Aktien der Google-Muttergesellschaft blieb demnach im zweiten Quartal unverändert und belief sich auf 261 Millionen US-Dollar.

Dank eines starken Earningsberichts für das zweite Quartal, der die Schätzungen der Analysten übertreffen konnte, ist Alphabets Marktkapitalisierung kürzlich um rund 111 Milliarden US-Dollar gestiegen. Die Einnahmen des Unternehmens stiegen um sieben Prozent auf 74,6 Milliarden US-Dollar – auch dank der verstärkten KI-Bemühungen. "Dies ist unser siebtes Jahr als KI-Unternehmen, und wir wissen intuitiv, wie wir KI in unsere Produkte einbauen können", zitiert Business Insider den CEO Sundar Pichai von der Bilanzkonferenz. Alphabet habe demnach KI-Technologien in seine Suchmaschinenprodukte integriert und der Chatbot Bard werde laut Pichai immer schneller und intelligenter.