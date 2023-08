ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag klar im Minus geschlossen. Schon mit der Eröffnung ging es mit dem Schweizer Leitindex SMI klar nach unten. Nachdem er sich um die Mittagszeit etwas erholen konnte, drehte er am Nachmittag deutlich ins Minus. Laut Marktteilnehmern war die Stimmung insgesamt zurückhaltend und die Umsätze waren entsprechend gering. Für eine schlechte Stimmung sorgte vor allem das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed vom Vorabend. Die Währungshüter hatten darin die Tür für weitere Zinsschritte offen gehalten. Dies schürte an den Märkten die Sorge, dass die Zinsen noch länger auf einem hohen Niveau bleiben könnten.

Auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in China drückten wie schon an den Vortagen auf die Stimmung, sagte ein Händler. Zudem gab es Anzeichen, dass sich der Handelskonflikt zwischen China und den USA weiter zuspitzen könnte. So hat die US-Regierung neue Sanktionen gegenüber chinesischen Stahlprodukten erlassen. China wiederum hat angekündigt, die kürzlich von US-Präsident Biden erlassenen Beschränkungen für US-Investitionen umfassend prüfen zu wollen, was auch als eine Drohung für Gegenmaßnahmen aufgefasst werden kann.