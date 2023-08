Walmart übertrifft Erwartungen: Umsatz und Gewinn steigen trotz schwierigem Marktumfeld

Der größte US-Einzelhändler Walmart hat im zweiten Quartal überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt und erwartet nun auch für das Gesamtjahr noch bessere Ergebnisse. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn sollen höher ausfallen als vom Management zuvor prognostiziert. Trotz des schwächeren wirtschaftlichen Umfelds und der hohen Inflation konnte Walmart weiterhin starke Verkäufe in seinen Märkten und Onlineshops verzeichnen. Andere US-Einzelhändler hatten bereits zuvor die Erwartungen am Markt übertroffen.Die Aktie von Walmart stieg nach Handelsbeginn in New York um 0,6 Prozent auf 160,24 Dollar. Analysten lobten die übertroffenen Erwartungen des Unternehmens. Insbesondere die Gewinnentwicklung im Tagesgeschäft sei besser als erwartet ausgefallen. Experten des Analysehauses Bernstein führten dies vor allem auf geringere Rabatte im Vergleich zum Vorjahr und niedrigere Lieferkettenkosten zurück. Allerdings wachsen derzeit weniger margenträchtige Kategorien wie Lebensmittel schneller als andere, was das Plus etwas dämpft.Walmart-Chef Doug McMillon erhöhte die Jahresziele für das Geschäftsjahr 2023/24. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 4 bis 4,5 Prozent steigen, während zuvor nur mit einem Anstieg von rund 3,5 Prozent gerechnet wurde. Auch der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich höher ausfallen und zwischen 6,36 und 6,46 US-Dollar liegen, statt nur zwischen 6,10 und 6,20 Dollar. Bereits nach dem ersten Quartal hatte Walmart seine Jahresziele angehoben.Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent auf 161,6 Milliarden US-Dollar. In den USA legten die Erlöse ohne Kraftstoffverkäufe auf vergleichbarer Basis um 6,4 Prozent zu. Der Nettogewinn stieg um mehr als die Hälfte auf knapp 7,9 Milliarden Dollar , vor allem aufgrund von Erträgen aus Investments. Bereinigt um Sondereffekte stieg der Gewinn je Aktie um 4 Prozent auf 1,84 Dollar, während Analysten nur 1,70 Dollar erwartet hatten.

Die Walmart Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 157,9EUR gehandelt.