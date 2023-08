Zahlen von UBS, Polestar, Dell, Broadcom und Pernod Ricard

Tipp der Woche l: Finger weg von großen Hebeln! Das war der Tenor der letzten Jahre. Viele Anleger haben in der Krise ihre Risikobereitschaft teuer bezahlt. Auf der anderen Seite bieten Hebelprodukte überproportionale Renditechancen. Das kann kein anderes Produkt in dieser Form. Wie kann man dieses Dilemma lösen? Mit dem richtigen Money Management. Jetzt 30% Early Bird-Rabatt sichern!

06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Q2-Zahlen 07:00 Uhr. Schweden: Polestar, Q2-Zahlen 11:00 Uhr, China: KE Holdings, Q2-Zahlen 12:55 Uhr, USA, Dollar General Corp., Q2-Zahlen 13:15 Uhr, USA: Campbells Soup Co., Q2-Zahlen 14:00 Uhr, USA, Academy Sports and Outdoors, Q2-Zahlen 22:05 Uhr, USA: Lululemon, Q2-Zahlen 22:05 Uhr, USA: Dell, Q2-Zahlen 22:05 Uhr, USA: VMware, Q2-Zahlen 22:15 Uhr, USA: Broadcom, Q2-Zahlen Deutschland: Sto, Halbjahreszahlen Deutschland: DZ Bank, Halbjahreszahlen Deutschland: NordLB, Halbjahreszahlen Frankreich: Pernod Ricard, Jahreszahlen

Konjunkturdaten

01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 7/23

01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion /723 (vorläufig)

03:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23

06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

07:00 Uhr, Finnland: BIP Q2/23

08:30 Uhr, Schweiz: BFS: Detailhandelsumsätze 7/23

08:30 Uhr, Schweiz: BFS: Schätzung Nominallohnentwicklung

08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 7/23

08:45 Uhr, Frankreich: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

09:00 Uhr, Österreich: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 8/23

10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 7/23

10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

10:00 Uhr, Polen: BIP Q2/23 (endgültig)

11:00 Uhr, Belgien: BIP Q2/23 (endgültig)

11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 7/23

12:00 Uhr, Portugal: BIP Q2/23 (endgültig)

12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/23

15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 8/23

