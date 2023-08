Darum ist die E-Autoaktie VinFast ein gefährlicher Short

Trotz des Wahnsinnsdebüts gilt es als riskantes Unterfangen, gegen den in den USA notierten Autohersteller VinFast zu wetten. Denn nur ein Prozent der VinFast-Aktien sind für den Handel verfügbar. Das macht die Aktie illiquide und für Leerverkäufer teuer. Der winzige Streubesitz macht VinFast auch anfällig für unvorhersehbare Volatilität. So ist die Aktie in der ersten Handelswoche jeden Tag um 14 Prozent oder mehr gestiegen oder gesunken. Wie Reuters berichtet, stand die Aktie am Dienstag auf der "Trending"-Liste der Handelswebsite Stocktwits an zweiter Stelle. Kleinanleger scheinen demnach Interesse an dem Titel zu haben.

"Leerverkäufe der Aktie mögen auf den ersten Blick logisch erscheinen, aber wir denken, dass es zu diesem Zeitpunkt nicht die beste Handelsstrategie ist", zitiert Bloomberg Maybank-Analyst Tyler Manh Dung Nguyen.