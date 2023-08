Schön ist anders!

Aus charttechnischer Sicht macht Cresco Labs einen schwachen Eindruck. Und das ist durchaus sogar noch wohlwollend umschrieben.

Die Aktie rutschte Anfang August unter die damals wichtige Unterstützungszone 1,5 US-Dollar / 1,3 US-Dollar. Das damit ausgelöste Verkaufssignal entfaltete sich rasch. Cresco Labs nimmt nunmehr die 1,0 US-Dollar ins Visier. Ein Rücksetzer unter die 1,0 US-Dollar könnte weitere Abgaben initiieren. Mit Blick auf die stark überverkaufte Situation sind Erholungsversuche zwar jederzeit möglich, doch erst Vorstöße, die Cresco Labs über die 1,5 US-Dollar führen würden, erlangen Relevanz.

Q2 / 2023 vs. Q2 / 2023

Cresco Labs gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 197,887 Mio. US-Dollar an. Im entsprechenden Vorjahresquartal 2022 belief sich der Umsatz auf 218,226 Mio. US-Dollar. Dieser deutliche Rückgang verhagelte den Marktakteuren maßgeblich die Stimmung. Die Ergebnisseite gestaltete sich nicht wirklich besser. Cresco Labs gab für das 2. Quartal 2023 einen knackigen Verlust in Höhe von -43,463 Mio. US-Dollar an; nach einem Verlust in Höhe -8,296 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) verringerte sich im Jahresvergleich auf 40,478 Mio. US-Dollar; nach 50,593 Mio. US-Dollar in Q2/2022.

Fazit

Cresco Labs und Columbia Care gaben Ende Juli bekannt, ihre in 2022 kolportierten Fusionspläne nicht weiter zu verfolgen. Beide Unternehmen wollen nun doch weiterhin eigenständig bleiben. Die Beendigung des Prozesses erfolgte in beiderseitigem Einvernehmen. Für Cresco Labs muss es nun darum gehen, den eingeschlagenen Weg der Umstrukturierung konsequent fortzusetzen. Die Anleger scheinen allerdings das Vertrauen zunehmend zu verlieren.