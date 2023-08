Crash bei Evergrande-Aktie geht weiter! Platzt Chinas Immobilienblase endgültig?

Der Aktiencrash des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers China Evergrande scheint sich fortzusetzen. Am Dienstag verlor die Aktie an der Börse Hong Kong weitere acht Prozent, nachdem sie am Vortag bereits zeitweise um 87 Prozent eingebrochen war.

Die Aktie des am höchsten verschuldeten Immobilienunternehmens der Welt war am Montag zum ersten Mal nach einer 17-monatigen Handelspause wieder an der Börse gehandelt worden. Nach Informationen von Reuters hätte Evergrande mit einem Delisting rechnen müssen, wenn die Handelsaussetzung länger als 18 Monate gedauert hätte.