Apple iPhone 14 Pro Max ist beliebtestes Handy - Trend zu High-End

In der Liste der beliebtesten Smartphones weltweit dominiert Apple das Feld deutlich. Die vier in den ersten sechs Monaten des Jahres am häufigsten verkauften Handys kommen alle von dem Tech-Konzern aus dem kalifornischen Cupertino. Auffällig ist dabei vor allem aber auch der Trend hin zu den hochpreisigsten Produkten.

Als im vergangenen Jahr das iPhone 13 an der Spitze der Verkaufszahlen stand, wurde dies am Markt so interpretiert, dass die Verbraucher zwar das neueste Modell von Apple wollten, sich dann aber für das Einstiegsmodell entschieden. In diesem Jahr jedoch führt das iPhone 14 Pro Max die Liste an, das teuerste Modell, das Apple auf dem Markt hat.