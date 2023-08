Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,52 € , was eine Steigerung von +4,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Wer sich die Präsentationen der Unternehmen nochmal in voller Länge ansehen möchte, findet die Links dazu hier. HIT Präsentationen Tag 1 und HIT Präsentationen Tag 2 .

Mit Varta , Freenet und Wacker Neuson waren auch einige der bei Privatanlegern sehr beliebten Nebenwerte vor Ort, um sich den Fragen des Fachpublikums zu stellen. Zu den Teilnehmern gehörten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Family Offices, Vermögensverwalter und Fondsmanager.

Von Halbleiter-Spezialisten über Erneuerbare Energien bis hin zu Tech-Unternehmen: Das Researchhaus Montega und die Privatbank Donner & Reuschel hatten am 23. und 24. August wieder eine große Auswahl spannender Small- und Mid-Caps zu Gast. Die Hamburger Investorentage (HIT) gelten als eine der wichtigsten Kapitalmarktevents für mittelständische Firmen in der DACH-Region. Die Konferenz findet zweimal jährlich statt und ist vor allem für ihre hohe Teilnehmerqualität und Reichweite bekannt.

Hamburger Investorentage Ein "Best Of Nebenwerte" bei den Investorentagen in Hamburg

