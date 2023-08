Emerging-Markets-Aktien sind in den letzten Jahren gegenüber Titeln aus den Industrieländern renditemäßig ins Hintertreffen geraten. Dafür gibt es verschiedene Gründe. So kamen die auf Rekordtiefs gefallenen Zinssätze überwiegend den Aktien der Developed Markets zugute, während die signifikante Outperformance der Technologietitel gleichfalls die Kursentwicklung des MSCI World begünstigte.

Doch Aktien aus den Schwellenländern bieten auch heute noch attraktive Renditechancen, insbesondere dann, wenn Titel aus der Volksrepublik China aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden, die sich zuletzt im Rahmen von schwachen Konjunkturzahlen und Sorgen um die Immobilienbranche nur unterdurchschnittlich entwickelten. Genau diesen Weg geht der von New Capital aufgelegte Emerging Markets Future Leaders Fund, der sich am MSCI Emerging Markets ex China orientiert und somit jeweils rund ein Drittel seines FondsVermögens in Lateinamerika, der EMEA-Region sowie Asien (ohne China) investiert. Dieser Ansatz bietet Anlegern die Chance, ein höheres Exposure in neuen chancenreichen Märkten wie Brasilien, Mexiko, Indonesien oder Südafrika aufzubauen, die bei einer klassischen Portfolioallokation oft eine nur geringe Gewichtung erfahren. Zugleich dient dieses neuartige Anlageuniversum dazu, den beschleunigten Übergang von der an Rohstoffproduktion und den klassischen Industrien orientierten „Old Economy“ zu der innovativen, technologieaffinen „New Economy“ auf FondsEbene abzubilden.

Der New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund I USD Acc (ISIN IE000TDJT6P5, WKN A3DE0V) wurde am 28. März 2022 aufgelegt und verfügt aktuell über ein Volumen von 100,2 Millionen Euro. FondsWährung ist der US-Dollar, als Referenzindex wird der Solactive Emerging Markets ex China Custom Net Return Index verwendet, der Aktien aus der Volksrepublik China und Hongkong aus dem Anlageuniversum ausschließt. Das FondsManagerteam der beiden Emerging Markets-Experten Fergus Argyle und Chris Chan investiert in führende Wachstumsunternehmen der Schwellenländer, die über ein herausragendes Management verfügen und höchste Qualitätsstandards erfüllen. Das Exposure in den offiziell noch als Schwellenländer fungierenden, in der Praxis aber bereits stark entwickelten Staaten Taiwan und Südkorea wird vergleichsweise niedrig gehalten, da hier eine baldige Heraufstufung zu erwarten ist. Als Endresultat gründlicher Bottom-up-Analysen ergibt sich ein konzentriertes, rund 40 Einzeltitel umfassendes Portfolio aus strukturellen Wachstumstiteln, das auch einige Mid Cap-Werte umfasst. Auch das proaktive ESG-Screening gehört zum Investmentprozess, wobei die beiden Marktstrategen Firmen bevorzugen, die ihre Ertragsströme gut kontrollieren können und nur geringen Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Mit welchen Performancezahlen kann das FondsManagerteam des New Capital-Fonds aufwarten?