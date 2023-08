QNAP stellt ARM-basiertes AI NAS vor - TS-AI642 mit 6 TOPS NPU zur Beschleunigung von AI-Bilderkennung und intelligenten Überwachungsanwendungen

TAIPEH, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- QNAP Systems, Inc., ein führender Anbieter von Computer-, Netzwerk- und Speicherlösungen, hat heute das AI NAS TS-AI642 der neuen Generation vorgestellt. Dank eines ARM 8-Core Prozessors mit 6 TOPS NPU ist das TS-AI642 perfekt für AI-Bilderkennung und intelligente Überwachungsanwendungen geeignet. Mit hoher Leistung und Energieeffizienz mit 2,5 GbE-Konnektivität, 10 GbE-Erweiterbarkeit über PCIe und dualem 4 K HDMI-Ausgang erfüllt das TS-AI642 die Anforderungen von SMBs an Bildspeicherung, Backup und Videoüberwachung.

„Laut Technologie-Fachmedien und globalen Technologieunternehmen ist 2023 das Jahr der Edge AI. Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen und Organisationen aufgrund der Markt- und Wirtschaftsunsicherheit effizientere und budgetfreundliche Edge AI-Lösungen nutzen", sagte Jerry Deng, Produktmanager von QNAP. „Das QNAP TS-AI642 ist das erste ARM-basierte AI NAS auf dem Markt. Dank der integrierten NPU zur Steigerung der AI-Bilderkennungsleistung und dem stromsparenden Design ist das TS-AI642 ein kostenoptimiertes ARM-basiertes AI-Bildspeicher- und Überwachungs-NAS der Einstiegsklasse für KMUs."

Das TS-AI642 verfügt über einen 64-Bit ARM Cortex-A76 und Cortex-A55 8-Core Prozessor mit 6 TOPS NPU. Dies hilft, die AI-Bilderkennung, die Analyse von Überwachungsvideos und intelligente Überwachungsawendungen zu beschleunigen. Benutzer können zu 200 % Leistungssteigerung bei der AI-Bilderkennung in QuMagie Photo Management* erreichen, signifikante Leistungssteigerungen bei der Erfassung von Text in Bildern mit KI OCR in der Qsirch Volltextsuchmaschine erzielen und Kameras für Echtzeitanalysen in der QVR Face Insight Gesichtserkennung und der QVR Human Personenzählungslösung erhöhen. Das TS-AI642 ist ein professionelles Überwachungs-NAS, dass Ihnen ermöglicht, QVR Elite zu installieren, um 2 kostenfreie Kanäle oder bis zu 64 Kanäle durch den Kauf zusätzlicher Lizenzen bereitzustellen. Mit seinem Dual-Port-HDMI können Benutzer Mehrkanalvideos auf zwei Monitoren wiedergeben und zwischen ihnen umschalten.

Das TS-AI642 verfügt über einen 2,5 GbE-Anschluss und unterstützt 10 GbE-Konnektivität durch PCIe-Erweiterung; außerdem ist es durch den Anschluss von QNAP-Speichererweiterungseinheiten für bis zu Hunderten von Terabytes Speicherkapazität skalierbar. Das TS-AI642 bietet eine All-in-One-Sicherungs-/Wiederherstellungslösung mit vielseitigen cloudbasierten Diensten für eine einfache Hybrid-Cloud-Bereitstellung und unterstützt außerdem Snapshots zum Schutz von Dateien und Ransomware-Bedrohungen.

Weitere Informationen und die vollständige QNAP NAS-Produktpalette finden Sie unter www.qnap.com.

*Anmerkung: Im Vergleich zu einem gleichwertigen NAS mit 6 Einschüben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2187020/PR_800x420_EN.jpg

