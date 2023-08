Deutsche Bank Research: Commerzbank bleibt 'Buy' - Kursziel 17 Euro! Investorentag mit Fokus auf Rentabilität und Kapitalrendite

Die Deutsche Bank Research hat ihre Einstufung für die Commerzbank auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 17 Euro festgelegt. Beim Investorentag im November wird das Augenmerk nicht nur auf der Zinslage liegen, sondern auch auf glaubwürdigen Plänen zur Verbesserung der Rentabilität und der Kapitalrendite.Die Teuerung in Deutschland bleibt trotz eines erneuten Rückgangs hartnäckig über der Sechs-Prozent-Marke. Im August lagen die Verbraucherpreise um 6,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte rechnen zwar mit einem weiteren Rückgang in den kommenden Monaten, jedoch wird das hohe Preisniveau nicht von heute auf morgen verschwinden. Die hohe Teuerung bremst seit Monaten den privaten Konsum, da die Menschen sich für einen Euro weniger leisten können. Im August stiegen die Verbraucherpreise insgesamt voraussichtlich um 0,3 Prozent.Die Inflation in Deutschland ist von ihrem Höchststand im Herbst 2022 von 8,8 Prozent ein gutes Stück entfernt. Im Juli lag die jährliche Teuerungsrate bei 6,2 Prozent. Nahrungsmittel und Energie waren auch im August erheblich teurer als im Vorjahresmonat. Die Preise für Nahrungsmittel schwächten sich jedoch ab, während die Energiepreise wieder anstiegen. Die Bundesregierung bemüht sich um Entlastung und hat Preisbremsen für Erdgas , Strom und Fernwärme eingeführt. Die Kerninflation ohne Nahrungsmittel und Energie blieb im August unverändert bei 5,5 Prozent.Die EZB versucht mit Zinssteigerungen die Inflation zu dämpfen. Seit Sommer 2022 hat die Notenbank neun Mal in Folge die Zinsen angehoben. Ob die EZB-Rat bei seiner Sitzung am 14. September die Zinsen weiter erhöhen oder eine Zinspause einlegen wird, ist noch offen. Die rasant gestiegenen Zinsen sind eine Bürde für die Wirtschaft, da sie kreditfinanzierte Investitionen verteuern.Unionsfraktionschef Friedrich Merz fordert angesichts schlechter Wirtschaftsdaten eine Grundsatzdebatte über die Leistungsbereitschaft in Deutschland. Er betont, dass der Wohlstand nicht mit bedingungslosem Grundeinkommen und 4-Tage-Woche bei vollem Gehalt aufrechterhalten werden könne. Merz fordert eine Debatte über Leistungsgerechtigkeit und schlägt vor, Überstunden steuerfrei zu stellen. Die Spitze der Unionsfraktion kommt zu zweitägigen Beratungen zusammen, bei denen die Wirtschaftspolitik und Konzepte zur Verbesserung der schwierigen Lage des Wirtschaftsstandorts Deutschland im Mittelpunkt stehen.

