Alibaba, Baidu und mehr: Darum setzt UBS auf diese acht China-Aktien

Im Finanzsektor hebt UBS Ping An Insurance hervor: "China wird wahrscheinlich Steuervergünstigungen vorantreiben, um das Alterssicherungssystem zu verbessern, was bedeutet, dass die lang erwartete Rentenreform umgesetzt werden könnte. Versicherer mit vollen Rentenlizenzen, wie Ping An, werden wahrscheinlich einen First-Mover-Vorteil genießen", schreiben die Analysten.

"In unserer Erwartung weiterer politischer Unterstützung, die sowohl effektiv ist als auch schnell umgesetzt wird, bleiben chinesische Aktien die bevorzugte Anlage in unserer Asienstrategie", so die UBS in einer Kundenmitteilung. Ein positives Signal war bereits die Senkung der Stempelsteuer auf den Aktienhandel.

Trotz der aktuellen Marktschwankungen in China halten UBS-Analysten weiter an Aktien aus dem Reich der Mitte fest – an diesen insbesondere.

