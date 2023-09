BYD's Seal-Limousine: Chinas Antwort auf Tesla und deutsche Autobauer

Der chinesische Fahrzeugproduzent BYD, der nach eigenen Angaben mit 1,86 Millionen verkauften Elektroautos dieses Jahr die globale Marktführerschaft beansprucht, stellt sich erstmals auf der IAA in München vor. Unter dem Leitspruch ''Wir bauen den grünen Mobilitätstraum gemeinsam'' präsentiert das Unternehmen sechs verschiedene Modelle von Limousinen und SUVs, die bereits auf der Automesse in Shanghai gezeigt wurden.

Wolfgang Egger, der ehemalige Design-Chef von Alfa Romeo und Audi, führte die BYD-Limousine Seal ein, die als Konkurrenz für das Tesla Model 3 sowie für deutsche Marken wie Audi, BMW und Mercedes-Benz positioniert ist. Der Vertrieb der BYD-Fahrzeuge in Deutschland steht kurz bevor, sie sind noch nicht im Handel erhältlich. Das kostengünstigste Modell, der Kleinwagen Dolphin, wird für 29.000 Euro angeboten. Zudem plant der Autovermietungsdienst Sixt, in den kommenden fünf Jahren 100.000 BYD-Fahrzeuge in seine Flotte aufzunehmen.