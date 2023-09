Aroundtown: FFO-Prognose leicht erhöht

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die Aroundtown SA im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12) den Umsatz um 3 Prozent auf 815 Mio. Euro gesteigert, bei den Nettomieteinnahmen aufgrund von Verkäufen aber einen leichten Rückgang erlitten. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, erneuert aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen zum Halbjahr das komplette Portfolio bewerten lassen, um die Konditionen des derzeitigen Marktumfelds vollständig abzubilden. Hieraus sei eine Abwertung von rund 1,75 Mrd. Euro entstanden, was deutlich über der bisherigen Erwartung von SRC gelegen habe. Alles in allem sei das EBITDA des ersten Halbjahrs auf -1,36 Mrd. Euro (HJ 2022: 878 Mio. Euro) gesunken. Das Nettoergebnis nach Minderheiten habe bei -1,04 Mrd. Euro (HJ 2022: 282 Mio. Euro) gelegen, während der cash-getriebene FFO I mit 175 Mio. Euro leicht über den Erwartungen des Analysten ausgefallen sei. Demnach gehe SRC nun für das Gesamtjahr von einem FFO von 321 Mio. Euro aus. Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen habe das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr leicht erhöht und nenne nunmehr einen FFO im Bereich von 310 bis 340 Mio. Euro aus (zuvor: 300 bis 330 Mio. Euro). Laut SRC verfüge die Gesellschaft trotz der höher als erwarteten Abwertung des Portfolios über eine sehr solide Finanzposition. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 3,50 Euro (zuvor: 4,50 Euro), erneuert aber das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.09.2023, 14:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 04.09.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/Aroundtown_4September2023.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



Rating: Kauf

Analyst: Stefan Scharff

Kursziel: 3,50 EUR