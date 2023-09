Energieaktien könnten ihre raketenhafte Performance von 2022 wieder aufnehmen

Der jüngste Anstieg des Ölpreises könnte einen Trend in Gang setzen, der den Energieaktien wieder an die Spitze der Gewinnerlisten verhelfen könnte, sagen mehrere Strategen. Tatsächlich ist der Preis für Rohöl im August bereits den dritten Monat in Folge gestiegen. Dazu geführt hat nicht zuletzt das schrumpfende Angebot, das an den Märkten mit Sorge beobachtet wurde. Bedenken wegen der Wirtschaftsschwäche Chinas und die Möglichkeit einer sinkenden Nachfrage rückten in den Hintergrund.

"Der Preis für WTI-Öl schloss zum ersten Mal seit November letzten Jahres wieder konsequent über der Marke von 83 US-Dollar und beendete auch die vergangene Woche darüber", zitiert Marketwatch Jonathan Krinsky, leitender Markttechniker bei BTIG. Nach diesem kontinuierlichen Trend erreichte der Rohstoff am Freitag bei 85,50 US-Dollar pro Barrel den höchsten Stand des Jahres 2023.