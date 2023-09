Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Ist Nvidia die neue Wirecard? In sozialen Medien in den USA macht mehr und mehr die Runde, worüber wir bereits am 29.August berichtet hatten: Es geht um den Verdacht, dass Nvidia über eine praktisch unbekannte Firma (faktisch wohl eine reine Briefkastenfirma) mit einem Dreiecksgeschäft seinen Umsatz künstlich aufgeblasen hat, um die immens hohen Erwartungen der Märkte erfüllen zu können (die man jedoch selbst geschürt hatte). Sollte das stimmen, wäre das absolut vergleichbar mit Wirecard: die deutsche Firma war ebenfalls in einem Geschäftsfeld, das die Investoren als besonders zukunftsträchtig ansahen - daher erfand Wirecard schlicht Umsätze, um die Illusion eines gigantischen Wachstums erfüllen zu können. Sollte sich bei Nvidia der Verdacht bestätigen, wäre das für die Wall Street eine Katastrophe: die KI-Euphorie wäre jäh geplatzt! Heute US-Aktien unter Druck nach einem viel besseren ISM Index, der das Narrativ einer rückläufigen Inflation und daher fallenden Zinsen immer mehr ad absurdum führt..

Ist Nvidia die neue Wirecard? In sozialen Medien in den USA macht mehr und mehr die Runde, worüber wir bereits am 29.August berichtet hatten: Es geht um den Verdacht, dass Nvidia über eine praktisch unbekannte Firma (fak

Disclaimer