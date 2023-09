AMC-Aktie crasht auf Allzeittief: Jetzt hoffen alle Anleger auf Taylor Swift

AMC-Entertainment-Titel sind am Mittwoch an der New York Stock Exchange um 36,8 Prozent auf ein Allzeittief von 8,62 US-Dollar gecrasht. Zuvor hatte die Kinokette in einer Mitteilung bekanntgegeben, dass sie bis zu 40 Millionen neue Aktien verkaufen wolle, um Barmittel zu beschaffen. Demnach soll der Nettoerlös aus dem geplanten Aktienverkauf hauptsächlich zur Stärkung der Liquidität und zur Tilgung bestehender Schulden eingesetzt werden. Diese Strategie wurde in einem Dokument bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission dargelegt.

Diese Entscheidung folgt einem vorherigen Schritt des Unternehmens, bei dem AMC im August die gerichtliche Zustimmung für die Umwandlung von Vorzugsaktien, bekannt als preferred equity units (APE), in Stammaktien erhielt und eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 durchgeführt hat. Diese Umwandlungsmaßnahme wurde am 25. August abgeschlossen. Einige Stammaktionäre hatten zuvor in einem langwierigen Gerichtsverfahren versucht, diesen Schritt zu verhindern.