Brigadier Gold (TSX.V: BRG, FSE: B7LM, WKN: A2DNV3) hat mit den abschließenden Arbeiten der ersten Phase der Oberflächenerkundung auf der Liegenschaft Nemaska2 in der James-Bay-Region im nördlichen Teil der Provinz Quebéc begonnen. Sie widmete sich vor allem jenen Teil der Liegenschaft, der bislang noch nicht näher untersucht worden war. Dieser umfasst rund die Hälfte des Projektgebiets.



Das Ziel des laufenden Explorationsprogramms ist es, aussichtsreiche Ziele für das geplante Bohrprogramm zu finden. Dieses ist für das dritte und vierte Quartal 2023 vorgesehen. Damit möchte Brigadier Gold seine Vision Wirklichkeit werden lassen, auf Nemaska2 die Existenz einer großen und oberflächennahen Lithiummineralisierung nachzuweisen.



Zu diesem Zweck wurden zwischen dem 10. und 28. Juli insgesamt 163 km an Raupenbohrungen abgeschlossen. Insgesamt 124 Pegmatitproben entnahmen die Geologen aus den Gebieten mit Pegmatitschwärmen im Norden und Nordwesten, im Zentrum und im Südwesten des Projekts. Darüber hinaus wurden während des Feldprogramms über 343 Geo-Beobachtungen, Fotos und Beschreibungen gemacht.



Die dabei entdeckten Pegmatit-Gänge befinden sich im Allgemeinen in dunkelrosanen, mittelgroßen, massiven Graniten. Sie variieren in der Größe zwischen 30 Zentimeter und vier Metern und wurden über mehrere Dutzend Meter hinweg beobachtet. Zur genauen Auswertung wurden die Proben anschließend ALS Global Laboratories in Val-d'Or gesandt.



Die lithiumreiche Region wird von der Branche gerade für sich entdeckt



Robert Birmingham, der Präsident und CEO von Brigadier Gold, zeigte sich höchst erfreut über die gewonnenen Erkenntnisse. Während das Unternehmen nun auf das Eintreffen der ersten Ergebnisse aus dem Labor wartet, konzentriert sich der zweite Teil des Programms nun auf weitere vielversprechende Ziele, die bislang noch nicht in Augenschein genommen worden waren. Damit wird die Basis für ein Bohrprogramm gelegt, das noch in diesem Herbst beginnen soll.



Das Explorationsprogramm trifft den Nerv der Zeit, denn die Region Eeyou Istchee James Bay in Nord-Quebéc erlebt derzeit eine noch nie dagewesene Investitions- und Explorationsaktivität. Sie zielt vor allem auf lithiumhaltige Pegmatite ab. Ein Konsortium, das von Ford Motor und südkoreanischen Unternehmen angeführt wird, gab am 17. August bekannt, dass es in Becancour, Quebéc, eine 1,2 Milliarden CAD teure Anlage zur Herstellung von Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge bauen wird, wie das Unternehmen meldete. Sie aus der Region heraus mit dem benötigten Lithium zu beliefern, hat sich auch Brigadier Gold zum Ziel gesetzt.



Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Brigadier Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von Brigadier Gold beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brigadier Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Brigadier Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Brigadier Gold entlohnt.