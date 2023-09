MS Industrie: Starke Ergebnisentwicklung

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz um rund 30 Prozent auf fast 125,8 Mio. Euro und das EBITDA um 34 Prozent auf über 13,4 Mio. Euro verbessert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der Vorstand der MS Industrie die hervorragende Umsatz- und Ergebnisentwicklung der ersten sechs Monate 2023 zum Anlass genommen, um im Rahmen des Halbjahresberichts die Umsatz-Guidance für das Geschäftsjahr 2023 leicht anzuheben. Demnach werde nun ein Konzernumsatz von rund 245 Mio. Euro (zuvor: 235 Mio. Euro) angepeilt. Hinsichtlich der Ergebnisprognose, für die unverändert keine konkrete Guidance vorliege, werde gegenüber dem Vorjahr mit einem deutlichen Anstieg gerechnet. Daher passe das Analystenteam die eigenen Prognosen ebenfalls an und rechne mit Umsatzerlösen von 251,10 Mio. Euro (zuvor: 235,00 Mio. Euro) und einem EBITDA von 25,83 Mio. Euro (zuvor: 22,60 Mio. Euro). In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 3,40 Euro (zuvor: 2,90 Euro) an und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.09.2023, 10:10 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 06.09.2023 um 13:57 Uhr fertiggestellt und am 07.09.2023 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/27677.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die MS Industrie Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 1,705EUR gehandelt.