Kältetechnik-Experte Dirk Rauschenbach im Gespräch

Kälte- und Klimatechnik spielen eine entscheidende Rolle in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens, des Einzelhandels, der Gastronomie und der Industrie. Dirk Rauschenbach, Gründer und Geschäftsführer des erfolgreichen Kühltechnikunternehmens Rauschenbach, ist ein Experte auf diesem Gebiet. In unserem Interview sprechen wir mit ihm über seine tägliche Arbeit, die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Kühlbranche und die aktuelle Marktsituation.

Herr Rauschenbach, können Sie uns zum Einstieg zunächst einen kurzen Einblick in Ihr Unternehmen geben? Welche Leistungen und Produkte bieten Sie an?

Dirk Rauschenbach: Mein Team und ich verfügen über eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Kälte- und Klimatechnik. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden an und kombinieren dabei effektiv Tradition und Innovation. Unser Team besteht aus erfahrenen Mitarbeitern und jungen Gesellen, sodass wir sowohl auf bewährte Prozesse als auch auf innovative neue Ansätze zurückgreifen können. Unser Leistungsspektrum umfasst Kälteanlagen, Klimaanlagen, Split-Klimageräte und Gewerbekälte. Wir bieten umfassende Beratung, Planung, Montage und Wartungsdienstleistungen für unsere Kunden.

Zu Ihren wichtigsten Kundengruppen gehört der Einzelhandel. Welche besonderen Anforderungen an Kühltechnik gibt es hier?

Dirk Rauschenbach: Im Einzelhandel besteht ein hoher Bedarf an Beratung, da die Anforderungen an Kühlmöbel vielfältig sind. Oftmals werden bestimmte Geräte angefragt, die eigentlich nicht für den vorgesehenen Einsatzbereich geeignet sind. Daher legen wir großen Wert auf eine umfassende Beratung, bei der wir unsere Kunden mit unserem Fachwissen und unserer langjährigen Erfahrung unterstützen.

Wie steht es beim Thema Kältetechnik um die ökologische Nachhaltigkeit?

Dirk Rauschenbach: In der EU und in Deutschland gibt es große Anstrengungen, die ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Dies wird durch strengere Vorschriften zum Energieverbrauch und zur Auswahl der Kältemittel erreicht. Insbesondere die Kältemittel R290 und R600 tragen dazu bei, die Umweltbelastung erheblich zu reduzieren. Sie haben nur einen geringen Beitrag zum Klimawandel und sind bis zu 1.000-mal umweltfreundlicher als das alte Kältemittel R404, das in Neuanlagen nicht mehr verkauft werden darf. Zudem konnte der Energieverbrauch mit den neuen Kältemitteln teilweise erheblich reduziert werden.