Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 23-2023

Liebe Leserinnen und Leser,

wir möchten Sie hiermit herzlich dazu einladen, uns zum Börsentag am 30.09.2023 in Zürich persönlich zu treffen. Wir werden dabei mit einem eigenen Stand vertreten sein und freuen uns auf Ihren Besuch und den direkten Austausch mit Ihnen.

Die Anmeldung zu dieser kostenlosen Veranstaltung ist über das Anmeldeportal https://www.boersentag.ch/tickets.html möglich.

Aktie der Woche

First Tin steigert Zinnressource auf Taronga um 240%

First Tin gab jüngst eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das zu 100 % unternehmenseigene Taronga-Zinnprojekt in Australien bekannt. Demnach verfügt Taronga unter Verwendung eines Cut-Off-Grads von 0,05% über insgesamt 86.200 Tonnen Zinn in den Kategorien gemessen und angezeigt und 61.100 Tonnen Zinn in der Kategorie abgeleitet. Damit konnte First Tin die Taronga-Ressource im Vergleich zur vorherigen Ressourcenschätzung von Aus Tin Mining Ltd. Aus dem Jahr 2014 um 240% steigern. Dies macht Taronga zur einer der weltweit größten Zinnlagerstätten überhaupt.

News: First Tin Plc veröffentlicht aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Zinnprojekt Taronga

First Tin erhält neuen Director

First Tin gab zusätzlich die Ernennung von Ross Ainger zum Non-Executive Director mit sofortiger Wirkung bekannt. Er wird Seamus Cornelius ersetzen, der mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausscheidet, um sich anderen Möglichkeiten zu widmen. Ross Ainger wird als Vorsitzender des ESG-Ausschusses und als Mitglied des Prüfungs-/Risiko- und Vergütungs-/Nominierungsausschusses fungieren.

News: First Tin Plc gibt Veränderungen im Vorstand bekannt

First Tin erfährt Aufwertungseffekt bei Zerkleinerungstests

First Tin konnte weiterhin mitteilen, dass die Ergebnisse der Zerkleinerungsvorkonzentrationstests an Massenproben aus dem australischen Taronga-Projekt aus einem Stollen durch die North Pit-Mineralisierung nun vorliegen und bewertet wurden. Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese von First Tin, dass aufgrund des selektiven Bruchs entlang der Adern die Freisetzung von Kassiterit einfach durch Grobbrechen auf 12 mm und Sieben bei 2,8 mm erreicht werden kann. Die Plusfraktion von 2,8 mm wird verworfen, während die Minusfraktion von 2,8 mm die Aufbereitungsanlage durchläuft, wodurch die Masse, die die Anlage durchläuft, deutlich verringert und der Zinngehalt deutlich erhöht wird.

News: First Tin Plc Zerkleinerungstest bestätigt starken Aufwertungseffekt sowohl für hoch- als auch für niedriggradige Mineralisierungen im Taronga-Zinn-Projekt

Kaufempfehlungen

Das Analystenhaus Red Cloud Securities veröffentlichte jüngst einen Research-Report zu Latitude Uranium. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,35 CA$ aus.

Research-Report: Kaufempfehlung Latitude Uranium von Red Cloud mit Kursziel 1,35 CAD

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Calibre Mining erweitert hochgradige Vererzungszonen

Calibre Mining vermeldete vor kurzem die Ergebnisse seines Ressourcenerweiterungs- und Infill-Bohrprogramms bei der hochgradigen Untertagelagerstätte Atravesada im Minenkomplex Limon, 2 Kilometer westlich der Verarbeitungsanlage Limon. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 9,67 g/t Au über 13,3 Meter, einschließlich 15,77 g/t Au über 7,9 Meter sowie auf 15,32 g/t Au über 4,3 Meter, einschließlich 28,71 g/t Au über 2,3 Meter. Diese hochgradigen Abschnitte zeigen weiterhin das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung im Minenkomplex Limon. Während die Hauptexplorationsbemühungen bei Limon auf Erweiterungen entlang des VTEM-Goldkorridors abzielten, bleibt der Limon-Distrikt ein ausgedehntes Gebiet mit Erweiterungs- und Entdeckungspotenzial auf dem gesamten Grundstückspaket.

News: Calibre baut Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung innerhalb des Limon-Minenkomplexes weiter aus

Canada Nickel gibt Managementernennungen und Kreditaufnahme bekannt

Canada Nickel gab kürzlich ein Update zu den Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich mehrerer neuer Ernennungen im Management und einer Darlehensfazilität in Höhe von 12 Millionen US$ mit Auramet International, Inc. bekannt. Desmond Tranquilla tritt dem Unternehmen als Vice-President Projects bei. Er unterstützt das Crawford-Projekt seit September 2021 auf Teilzeitbasis als Berater bei der Durchführung der Machbarkeitsstudie und verfügt über praktische Kenntnisse der Projekte des Unternehmens. Chris Chang tritt als Vice-President Corporate Development in das Unternehmen ein, nachdem er die Unternehmensentwicklung seit 2022 auf Teilzeitbasis unterstützt hat. Christian Brousseau, der seit 2020 bei Canada Nickel tätig ist, übernimmt eine neue Rolle als Vice-President Innovation and Technical Services und wird weiterhin die Arbeit des Unternehmens an IPT Carbonation leiten. Unter seiner Leitung wurde IPT Carbonation in nur 13 Monaten vom Konzept zur Machbarkeitsstudie weiterentwickelt. Er wird auch andere Innovationsinitiativen beaufsichtigen, die auf die zahlreichen ultramafischen Lagerstätten abzielen, die wir in unserem Nickeldistrikt Timmins besitzen.

News: Canada Nickel gibt aktuelle Unternehmensinformationen, Ernennungen des Managements und Darlehensfazilität von 12 Millionen US$ mit Auramet International bekannt

Century Lithium erhält wichtiges Patent

Century Lithium gab kürzlich bekannt, dass es ein vorläufiges Patent beim U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce erhalten hat. Das vorläufige Patent trägt den Titel System and Method for Extracting Lithium from Clay and Other Materials in a Chloride Solution Using Individualized Pretreatments. Das zum Patent angemeldete Verfahren umfasst das Flussdiagramm des Unternehmens, wie es in seiner Lithiumextraktionsanlage in Amargosa Valley, Nevada, USA, entwickelt wurde, und schützt das geistige Eigentum des Unternehmens in Bezug auf die Handhabung von Lösungen, die aus der Behandlung von festen Materialien, einschließlich Ton, aus dem Lithiumprojekt Clayton Valley des Unternehmens in Nevada stammen.

News: Century Lithium erhält vorläufiges Patent

GoldMining veröffentlicht PEA für La Mina

GoldMining konnte vor kurzer Zeit die Einreichung eines unabhängigen technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101 bekanntgeben, einschließlich einer aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt La Mina in Antioquia, Kolumbien. Die prognostizierte Gesamtproduktion über die gesamte Lebensdauer der Mine beträgt etwa 1,74 Millionen Unzen Goldäquivalent und durchschnittlich 155.500 Unzen über die geschätzte Lebensdauer von 11 Jahren. Der Nettogegenwartswert nach Steuern ("NPV5% ") beträgt ungefähr 279 Millionen US$ bei Basispreisen von 1.750 US$ pro Unze Gold, 21 US$ pro Unze Silber und 3,50 US$ pro Pfund Kupfer. Die All-In Sustaining Kosten belaufen sich auf geschätzte 912 US$ pro Unze Gold (abzüglich der Nebenproduktgutschriften). Anfängliche Kapitalausgaben belaufen sich auf etwa 425 Millionen US$ für eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 15.000 Tonnen pro Tag, die durch einen konventionellen Tagebaubetrieb mit Lkw und Lader beschickt wird, sowie laufende Kapital- und Minenschließungsausgaben in Höhe von etwa 203 Millionen US$. Die Rentabilität (IRR) nach Steuern beläuft sich auf circa 15,2 % mit einer Amortisationszeit von 5,6 Jahren.

News: GoldMining kündigt die Einreichung eines Technischen PEA-Berichts für das Projekt La Mina, Kolumbien an

Karora Resources vermeldet hochgradige Goldgehalte

Karora Resources gab kürzlich die zweite Reihe von Ergebnissen des Neun-Loch-Bohrprogramms bekannt zu geben, das darauf abzielt, die südliche Erweiterung der Fletcher Shear Zone über 500 Meter des Streichs nördlich der Alpha Island Fault zu testen und zu füllen. Dabei konnte das Unternehmen einmal mehr hochgradige Goldabschnitte von unter anderem 4,8 g/t über 32,0 Meter und 4,9 g/t über 5,0 Meter, 3,6 g/t über 34,5 Meter und 11,2 g/t über 2,0 Meter sowie 15,9 g/t über 6,0 Meter und 18,0 g/t über 3,0 Meter nachweisen.

News: Karora meldet Ergebnisse des Infill-Bohrprogramms Fletcher South, das eine starke Kontinuität mit Abschnitten von 15,9 g/t auf 6,0 Metern und 4,8 g/t auf 32,0 Metern aufweist

Millennial Potash setzt Explorationsprogramm fort

Millennial Potash vermeldete vor wenigen Tagen, dass die Lage vor Ort in Gabun weiterhin ruhig ist und der Betrieb des Kaliprojekts Banio durch den jüngsten Regierungswechsel nicht beeinträchtigt wird. Darüber hinaus teilte das Unternehmen mit, dass die Erweiterung des historischen Bohrlochs BA-002 bis zu einer Tiefe von 552,50 Metern abgeschlossen wurde und mehrere Abschnitte mit Kalimineralisierung durchteuft wurden. Die neue gabunische Führung hat zugesichert, dass alle kommerziellen Vereinbarungen, Lizenzen und Genehmigungen aufrechterhalten werden. Millennial wird sein aktuelles Bohrprogramm fortsetzen und die Situation in Gabun genau beobachten.

News: Millennial Potash setzt sein Phase-1-Explorationsprogramm fort, da die Lage in Gabun stabil ist

Osisko Development mit sensationellen Bohrergebnissen

Osisko Development gab kürzlich die Ergebnisse von Gesteinsproben aus neuen Erschließungsgebieten bekannt, die im Rahmen des laufenden Explorationsprogramms in der zu 100% unternehmenseigenen Testmine Trixie im Rahmen des unternehmenseigenen Projekts Tintic gewonnen wurden. Dabei stieß das Unternehmen auf sensationelle Bohrergebnisse von unter anderem 361,93 g/t Gold auf 1,10 Meter.

News: Osisko Development durchschneidet 361,93 g/t Gold auf 1,10 m (10,56 oz/t Gold auf 3,60 Fuss) bei unterirdischen Beprobungen auf Trixie, Tintic Projekt

Sierra Madre Gold & Silver arbeitet an Studie zur Wiederinbetriebnahme von La Guitarra

Sierra Madre Gold & Silver veröffentlichte jüngst ein ausführliches Update seiner Aktivitäten zum 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Silber-Gold-Minenkomplex La Guitarra. Die Arbeiten für eine neue Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 sind im Gange, während gleichzeitig historische Kostendaten ausgewertet werden, die in eine Mine Restart Study einfließen würden. Die Ziele des Unternehmens sind die Fertigstellung einer neuen Ressourcenschätzung bis Jahresende, gefolgt von einer Mine Restart Study, die eine Kostenstudie, einen Minenplan und eine Reservenschätzung umfassen würde. Die Sanierung des Untertagebaus und der Anlage sowie ein Programm zum Umbau und zur Erneuerung der Minen- und Anlagenausrüstung haben ebenfalls begonnen. Das Unternehmen geht davon aus, dass bei ausreichender Finanzierung und unter der Annahme, dass die Projektausführung den internen Prognosen entspricht, die Wiederaufnahme der Produktion bei La Guitarra innerhalb von 20-22 Monaten möglich sein könnte.

News: Sierra Madre informiert über aktuelle Fortschritte in La Guitarra

News: Sierra Madre gibt ein Update zu den Explorationsarbeiten in La Guitarra auf Distrikt-Ebene und zur Erweiterung der Zeichnungsscheine

US Critical Metals stößt auf Wirtsgestein

US Critical Metals vermeldete vor kurzem, dass es die erste Phase der Bohrungen auf dem Lithiumgrundstück Clayton Ridge im Esmeralda County, Nevada, abgeschlossen hat. Clayton Ridge befindet sich an der östlichen Flanke des Clayton Valley, der einzigen lithiumproduzierenden Region in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat etwa 1.000 Meter Kernbohrungen in den südlichen und mittleren Zonen von Clayton Ridge abgeschlossen. Der Kern wurde geschnitten, protokolliert und wird zur Untersuchung an American Assay Labs geschickt. Die erste Phase des Programms bestand aus 11 Löchern und wurde von Falcon Drilling, Inc. durchgeführt. Dabei stieß das Unternehmen auf Wirtsgestein, das für eine Lithiummineralisierung günstig ist.

News: USCM stößt in der ersten Phase der Bohrungen auf Clayton Ridge auf Wirtsgestein, das für eine Lithiummineralisierung günstig ist

Victoria Gold vermeldet abermals sehr gute Bohrresultate

Victoria Gold gab kürzlich die ersten analytischen Ergebnisse der Explorationskampagne 2023 bei der Lagerstätte Raven bekannt. Dort stieß das Unternehmen unter anderem auf 3,45 g/t Au über 27,5 Meter und 3,47 g/t Au über 18,5 Meter. Raven war der Hauptschwerpunkt der Explorationsbemühungen in dieser Saison, wobei über 13.200 Meter Diamantbohrungen durchgeführt wurden. Die Resultate von 23 Bohrlöchern stehen noch aus.

News: Victoria Gold: 3,5 g/t Au über 27,5 m in der Lagerstätte Raven, Dublin Gulch Gold Camp, Yukon

Victoria Gold übernimmt Brewery Creek mit über 2 Millionen Unzen Gold

Victoria Gold hat jüngst die 100%ige Beteiligung von Sabre Gold Mines am Grundstück Brewery Creek sowie die zu 100% unternehmenseigenen Explorationsgrundstücke Gold Dome und Grew Creek erworben. Brewery Creek ist ein ehemals produzierendes Haufenlaugungsprojekt mit einer Fläche von 181 Quadratkilometern, das sich im Nordwesten von Yukon, etwa 55 Kilometer östlich von Dawson City, Yukon, und etwa 120 Kilometer westlich der Goldmine Eagle von Victoria befindet. Das Grundstück ist Gegenstand eines technischen Berichts gemäß NI 43-101, der eine Mineralressourcenschätzung von 34,5 Millionen Tonnen gemessener und angezeigter Mineralressourcen mit einem Gehalt von 1,03 g/t Au, die 1,14 Millionen Unzen Gold enthalten, und 36,0 Millionen Tonnen abgeleiteter Mineralressourcen mit einem Gehalt von 0,88 g/t Au, die 1,02 Millionen Unzen Gold enthalten, umfasst.

News: Victoria Gold: Erwirbt Yukon-Grundstücke Brewery Creek: 1,1 Mio. Unzen M&I und 1,0 Mio. Unzen abgeleitete Goldressourcen

Vizsla Silver stößt abermals auf hochkarätige Mineralisierung

Vizsla Silver konnte jüngst die Ergebnisse von 13 neuen Bohrlöchern bekanntgeben, die auf die vor kurzem entdeckte Ader La Luisa zielen, die sich ~700 Meter westlich der Ressource Napoleon Area auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko befindet. Dabei stieß das Unternehmen abermals auf eine hochkarätige Mineralisierung von unter anderem 764 Gramm pro Tonne Silberäquivalent über 11,20 Meter wahre Breite. Die neuen Bohrergebnisse bei La Luisa haben den lokalen hochgradigen Fußabdruck um etwa 350 Meter in Richtung Süden erweitert und eine oberflächliche Adermineralisierung 500 Meter entlang des Streichens in Richtung Norden bestätigt.

News: Vizsla Silver durchschneidet 764 g/t AgEq auf 11,20 m bei La Luisa und beginnt mit Bohrungen im flachen Horizont 500 m nördlich

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Hinweis gemäß §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) zu bestehenden Interessenskonflikten der Swiss Resource Capital AG und der Autoren der Swiss Resource Capital AG:

Sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden. Es besteht somit ein Interessenskonflikt nach oben genannten Paragrafen. Ferner beabsichtigen sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG in naher Zukunft, sich von Aktienbeständen zu trennen und damit von steigenden Kursen und/oder erhöhter Liquidität der jeweiligen Aktie zu profitieren. Zudem behalten sich sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG vor, jederzeit Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden zu kaufen oder zu verkaufen, auch unabhängig von einer Berichterstattung in Publikationen der Swiss Resource Capital AG. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonflikt nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz).

Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Swiss Resource Capital AG IR-Beratungsverträge (Übersetzungen, Organisieren von Roadshows, Unterstützung bei der Suche nach Investoren bei Kapitalerhöhungen etc.) mit, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen geschlossen hat und daraus ebenfalls Interessenskonflikte nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) bestehen.

Die Swiss Resource Capital AG sowie die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien an folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Werten oder beabsichtigen dies zu tun: First Tin + Calibre Mining + Canada Nickel + Century Lithium + Consolidated Uranium + GoldMining + Heliostar Metals + Karora Resources + Latitude Uranium + Millennial Potash + Osisko Development + Queen’s Road Capital + Revival Gold + Sibanye-Stillwater + Sierra Madre Gold & Silver + Skeena Resources + Torq Resources + Uranium Energy + US Critical Metals + Victoria Gold + Vizsla Silver.

Die Swiss Resource Capital AG hat mit folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen IR-Beratungsverträge geschlossen: First Tin + Calibre Mining + Canada Nickel + Century Lithium + Consolidated Uranium + GoldMining + Karora Resources + Latitude Uranium + Millennial Potash + Osisko Development + Queen’s Road Capital + Sibanye-Stillwater + Sierra Madre Gold & Silver + Skeena Resources + Torq Resources + Uranium Energy + US Critical Metals + Victoria Gold + Vizsla Silver.



Diese Publikation basiert auf den ausführlichen Risikohinweisen, Haftungsbeschränkungen und Disclaimern der Swiss Resource Capital AG, die hier eingesehen werden können:

Risikohinweis und Disclaimer SRC AG