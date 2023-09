PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben den Handel am Dienstag uneinheitlich beendet. International richtete sich vermehrt die Aufmerksamkeit auf die Haushaltsdebatte in den USA und die schwächelnde Wirtschaft in China. Regional war das Interesse unter anderem auf eine Zinsentscheidung in Ungarn gerichtet. In Polen wurde den Anteilen von CD Projekt Beachtung geschenkt.

Die Börse in Prag beendete den Tag mit leichten Abgaben. Der PX verlor 0,30 Prozent auf 1338,60 Zähler. Dabei belasteten die schwer gewichteten Finanzwerte den tschechischen Leitindex. So gab die Prager Notierung von Erste Group um 1,2 Prozent nach. Für die Titel von Moneta Money Bank ging es um 0,6 Prozent nach unten. VIG sanken um 1,6 Prozent.