Erholung verpufft

Es war nur ein kurzes Aufbäumen vor dem Hintergrund der damaligen Nachrichtenlage. Mittlerweile kehrte Ernüchterung ein. Die Kurse haben sich im Cannabis-Sektor beruhigt, auch bei Canopy Growth. Das gibt den Blick frei.

In der ersten September-Hälfte kam es zu zum Teil furiosen Zwischenrallys. Auch Canopy Growth haussierte in beeindruckender Art und Weise. Allerdings weist auch dieser Vorstoß einen Makel auf – an entscheidender Stelle fiel er in sich zusammen. Das hat Canopy Growth nicht exklusiv. Ganz ähnliche Verläufe wiesen auch andere Vertreter aus dem Sektor auf.