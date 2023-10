SAS-Aktie stürzt um 95 Prozent ab! Was ist da los?

Die Aktien der skandinavischen Fluggesellschaft SAS sind am Mittwoch zum Börsenstart um 95 Prozent eingebrochen. Der Grund: Die krisengeschüttelte Airline hatte am späten Dienstagabend neue Großaktionäre im Rahmen einer Umstrukturierung angekündigt, in deren Verlauf der Konzern von der Börse genommen und bestehende Beteiligungen aufgelöst werden sollen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuerst darüber berichtet.

Die vereinbarte Transaktion umfasst eine Gesamtinvestition in die reorganisierte SAS in Höhe von 1,17 Milliarden US-Dollar, davon 475 Millionen US-Dollar in Form von neuen, nicht börsennotierten Aktien und 700 Millionen US-Dollar in Form von besicherten Wandelanleihen, sowie eine Refinanzierung des bestehenden Debtor-in-Possession-Darlehens ("DIP") von SAS in Höhe von 500 Millionen US-Dollar durch Castlelake.



Die Details der Transaktion müssten noch ausgearbeitet werden. Auch die Zustimmung der US-Behörden stehe noch aus, heißt es.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion