Starke Konjunkturdaten aus den USA belasten Aktienmärkte - DAX auf Erholungskurs?

Starke Konjunkturdaten aus den USA haben erneut die Aktienmärkte belastet. Der monatliche Arbeitsmarktbericht zeigte eine unveränderte Arbeitslosenquote von 3,8%, was auf anhaltende Erfolge der US-Notenbank hindeutet, den Arbeitsmarkt abzukühlen. Gleichzeitig stieg die Zahl der neu geschaffenen Stellen mit 336.000 deutlich höher als erwartet. Die US-Notenbank wünscht sich eine stärkere Abkühlung des Arbeitsmarktes, um die Inflation zu bremsen. Die Aktienkurse reagierten zunächst negativ, erholten sich jedoch schnell wieder. Die schnelle Erholung könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Bären langsam die Luft ausgeht und die Bullen das Ruder übernehmen. Der DAX zeigt sich derzeit relativ schwach, eine deutliche Kurserholung könnte ihn wieder auf den normalen Pfad zurückführen. Der Dow Jones und der DAX haben wichtige Linien schnell zurückerobert, was auf eine mögliche ABC-Erholung hindeutet. Der DAX hat sein erstes Kursziel abgearbeitet und befindet sich nun in einer typischen Gegenbewegung. Die Außenhandelsdaten zeigen die gravierenden Unterschiede zwischen der gut laufenden US-Wirtschaft und der strauchelnden deutschen Wirtschaft. Die US-Exporteure konnten ihre Ausfuhren erneut steigern, während die deutschen Exporte bereits den zweiten Monat in Folge gesunken sind. Positive Wirtschaftsdaten aus den USA schüren Ängste vor steigenden Leitzinsen, während schwache Konjunkturdaten aus Deutschland die Angst vor einer anhaltenden Wirtschaftsschwäche schüren. Die Aktienmärkte haben gestern erneut Schwäche gezeigt. Die saisonale Erholung steht jedoch kurz bevor, und der DAX ist äußerst günstig bewertet. Eine Kurserholung ist daher aus fundamentaler Sicht angebracht. Die Dividendenrendite des DAX ist konkurrenzfähig zu US-Staatsanleihen und steht nahe dem oberen Ende der 10-Jahresspanne. Eine Long-Position auf den DAX könnte daher sinnvoll sein.

Der HDAX wird aktuell mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 8.216PKT gehandelt.