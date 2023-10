Die SunPower One Home Energy Solution von Maxeon ist jetzt in Europa und Australien erhältlich

- Das Unternehmen wird sein Ecosystem von Wohnenergieprodukten im Rahmen einer Roadshow für Installateure in 13 Städten in ganz Europa vorstellen

SINGAPUR, 9. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), ein weltweit führender Anbieter von innovativen Solarprodukten, gab heute bekannt, dass sein SunPower One Produkt-Ecosystem- und Dienstleistungsangebot ab sofort über autorisierte Händler und Installateure in Belgien, Frankreich, Italien, Spanien und Australien erhältlich ist. Um diesen Meilenstein zu feiern, hat das Unternehmen eine Europa-Tour organisiert, auf der Installateure Schulungen erhalten, das Produkt in der Praxis kennenlernen und die notwendigen Zertifizierungen für die Installation von SunPower One-Produkten erwerben können. Die Roadshow startet in Antwerpen, Belgien, und wird zwei Monate lang in 13 Städten in ganz Europa Station machen.