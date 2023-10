- Vereinbarung über Landzugang mit der Gemeinde Quero unterzeichnet (Kupfer-Silber-Projekt Don Enrique)

- Tiefere Bohrungen geplant, um ein Porphyrsystem unterhalb der „Brekzienzone“ zu erproben (Parag Kupfer-Molybdän-Projekt)

- Treffen mit dem peruanischen Energie- und Bergbauministerium und der regionalen Bergbaubehörde von Lima Nord bezüglich der Genehmigung von Bohrungen

10. Oktober 2023 / IRW-Press / - EV Resources Limited (ASX: EVR) („EVR“ oder „das Unternehmen“) freut sich, seinen Aktionären ein Update über die überarbeitete Strategie des Unternehmens mitzuteilen, die sich auf Kupfervorkommen in Nord-, Mittel- und Südamerika konzentriert und nach dem Erwerb des Parag-Projekts (EVR 70 %) in Peru bekannt gegeben wurde.

Die 50%ige Tochtergesellschaft von EVR, Minera Montserrat S.A.C., hat die endgültige Vereinbarung über den Landzugang mit der Gemeinde Quero in der Nähe des Kupfer-Silber-Projekts Don Enrique unterzeichnet. Die Vereinbarung ist das Ergebnis mehrmonatiger Bemühungen und aufgebauter Beziehungen. Die Dreijahresvereinbarung verpflichtet zu Investitionen in Höhe von 250.000 peruanischen Soles (etwa 105.000 AUD) in die Straßeninfrastruktur, die Landwirtschaft und andere gemeinnützige Maßnahmen.

Derzeit bereitet das Unternehmen bei Don Enrique kleinere Umweltanträge vor, die erforderlich sind, um die Vereinbarungen abzuschließen, unter denen EVR bei diesem Projekt ein Bohrprogramm durchführen kann. Diese Kampagne wird zunächst die Aufladbarkeitsanomalie testen, die durch eine Induktionspolarisationsuntersuchung aufgedeckt wurde. (Siehe ASX-Meldung vom 30. Mai 2023: „IP Survey at Don Enrique confirms Immediate Drill Targets“).

EVR ist auch bei der Vorbereitung seiner ersten Bohrkampagne auf dem hochgradigen Parag-Kupfer-Molybdän-Projekt weit fortgeschritten. Die Genehmigungs- und Planungsaktivitäten für die Bohrungen, die ursprünglich auf einem 8.000 m langen Diamantbohrprogramm beruhten, werden nach der Neuvermessung von 10.170 m alten Bohrkernen, die im Kernlager aufbewahrt werden, überarbeitet. Die Aktualisierung der geplanten Bohrkampagne folgt der Interpretation dieser Neuvermessung zusammen mit einem umfangreichen Datensatz an Magnetometrie- und Induktionspolarisationsuntersuchungen, die vor kurzem entdeckt wurden.