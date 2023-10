Nahost-Krieg, Ukraine, Zinswende! Jetzt auf sichere Dividendentitel setzen?

Einige Analysten wie Mike Wilson von Morgan Stanley empfehlen daher den Kauf von relativ sicheren Dividendenpapieren, um diese Risiken zu umgehen. In einem Bericht vom 9. Oktober zitiert ihn CNBC mit den Worten, dass dividendenstarke Aktien eine Möglichkeit für Anleger seien, die derzeit unsichere Situation zu überstehen.

Ähnlich äußerten sich die Analysten der Bank of Montreal (BMO). In einer Anlegernotiz vom 4. Oktober gehen sie von einer erhöhten Volatilität in den kommenden Monaten aus. Eine dividendenorientierte Strategie könne einer hohen Volatilität entgegenwirken und vor Verlusten schützen.

CNBC Pro hat nun den MSCI World, S&P 500 und FTSE All-World ex-U.S nach den besten und sichersten Dividendenaktien durchsucht. Zur Aktienauswahl wurden dabei die folgenden Kriterien herangezogen:

Dividendenrendite höher als vier Prozent. Dividendenausschüttungsquote unter 50 Prozent. Verschuldungsgrad unter 80 Prozent. Positive Performance der Aktie seit Jahresbeginn. Mehr als die Hälfte der Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Sichere und dividendenstarke Aktien Aktie Dividendenrendite (%) Ausschüttungsquote (%) Verschuldungsgrad (%) Kaufempfehlung von Analysten (%) Performance seit Jahresbeginn (%) Potenzielles Aufwärtspotenzial zum durchschnittlichen Kursziel (%) BNP Paribas 7.3 50.0 43.4 68.2 10.9 32.7 ConocoPhillips 4.2 34.3 25.8 76.9 3.2 11.7 Diamondback Energy 6.6 36.4 28.9 77.4 14.4 13.5 HSBC Holdings 5.2 44.1 20.6 56.5 25.1 27.6 Hyundai Motor 4.6 24.6 37.4 74.2 27.3 44.4 Kia 5.9 25.9 9.5 80.0 43.7 42.3 Lenovo Group 4.5 35.9 39.9 65.2 29.2 7.7 Mercedes-Benz 8.5 38.4 31.9 70.8 3.3 41.6 Sinopharm Group 4.5 28.3 7.8 64.3 9.6 33.5 Stellantis 10.1 25.0 19.6 76.0 35.7 28.4

Quellen: CNBC; FactSet

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion