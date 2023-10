LVMH-Zahlen erschüttern den Markt: Nur eine Momentaufnahme?

Beeindruckte das Luxusimperium in den vergangenen Jahren stets mit einem robusten, zweistelligen Wachstum, wuchs der Umsatz der Marken um Louis Vuitton, Dior und Tiffany im vergangenen Quartal nur noch um neun Prozent.

Das Unternehmen sieht sich mit einer schwindenden Nachfrage in den USA und Europa konfrontiert. Die hohen Inflationsraten und steigenden Zinssätze hätten auch US-Konsumenten dazu veranlasst, ihre Ausgaben zu straffen, so Reuters. In Europa sank das Umsatzwachstum von 19 im zweiten auf sieben Prozent im dritten Quartal ab. Auf dem chinesischen Markt zeigt sich ebenfalls ein schwankendes Kundeninteresse.

Luxus-Aktien sind seit Monaten unter Druck: Seit Ende März haben zehn der führenden europäischen Luxusgüteraktien etwa 175 Milliarden US-Dollar an Wert verloren. Einen Tag nach den Quartalsergebnissen von LVMH verloren auch die Aktien von Christian Dior, Richemont, Burberry, Hugo Boss, Hermes und Kering zum Teil um mehrere Prozent an Wert.

"Diese anhaltende Volatilität sollte LVMH besser überstehen. Aber mit der derzeit negativen Ertragsdynamik und den unsicheren Aussichten sehen wir kurzfristig nur begrenzten Spielraum für eine absolute Neubewertung", so JPMorgan in einer Analyse.

LBBW Research ist auch für das Schlussquartal nicht so optimistisch und senkte sein Kursziel von 825 auf 775 Euro. An der Kaufempfehlung hält die Bank fest. "Mit einer Normalisierung der geopolitischen Großwetterlage und einer Erholung der Konsumlust der Konsumenten sollte LVMH mittelfristig wieder deutliche Umsatz­- und Ergebnissteigerungen erzielen können", heißt es von den Analysten in einem Bericht.

Andere Analystenhäuser sind deutlich optimistischer. Das durchschnittliche Kursziel des Konsens liegt 20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau – laut MarketScreener.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion