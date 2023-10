UBS-Analysten: Das sind die Überraschungs-Aktien in Q3!

Nach einem starken Auftaktquartal, in dem rund 80 Prozent aller Unternehmen nach Marktkapitalisierung die Erwartungen der Analysten übertreffen konnten, schloss das zweite Jahresviertel mit überaus gemischten Ergebnissen. In etwa die Hälfte des Marktes übertraf die Erwartungen, während die andere Hälfte klar enttäuschte. In den drei Monaten bis Ende September dürften schwächelnde Auftragseingänge für weitere Dämpfer sorgen, so die UBS-Analysten.

Um herauszufinden, welche Unternehmen in diesem schwierigen Umfeld positiv überraschen können, stützt sich die UBS auf zwei unterschiedliche Analyse-Werkezeuge. Zum einen wurden hauseigene Analysten befragt, welche Aktien ihrer Meinung nach positiv (Gewinne über Konsens) oder negativ (Gewinne unter Konsens) überraschen könnten. Anschließend kombinierte die Bank das Ergebnis mit einem Faktor-Scoring – eine Strategie, die laut UBS in der Vergangenheit ein jährliches Alpha von 11 Prozent erzielen konnte. Zum anderen setzen die Schweizer auf ein quantitatives Machine-Learning-Modell, das Fundamentaldaten auswertet und eine Prognose zum Gewinn je Aktie abgibt. Das Ergebnis ist eine Liste mit Unternehmen, die eine hohe Short-Quote aufweisen, laut Modell aber positiv überraschen könnten.