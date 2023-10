EHang-Aktie hebt ab: Erste lizenzierte Lufttaxis in China starten

Die autonom fliegende, zweisitzige EH216-S hat als erstes ihrer Art eine Typenbescheinigung für Lufttüchtigkeit von den chinesischen Regulierungsbehörden erhalten. Die Aktie reagierte prompt und sprang am Freitag um gut 40 Prozent in die Höhe.

Batteriebetriebene Lufttaxis des chinesischen Herstellers EHang haben von der Regierung grünes Licht für den Beginn von Testbetrieben in diesem Jahr erhalten. Das Unternehmen mit Sitz in Guangzhou, rückt damit seinem großen Ziel näher, den weltweit ersten kommerziellen Dienst dieser Art zu lancieren.

Ausgestattet mit 16 Propellern an acht Armen und einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h für 25 Minuten, wird EHang in der Lage sein, in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern Lufttouren zu touristischen Orten wie dem Tianchi-See in der Provinz Xinjiang und der OH-Bucht in Shenzhen anzubieten. Der Preis für ein Flugtaxi soll bei etwa 300.000 US-Dollar liegen.

EHang hat einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber einer Reihe von Mitbewerbern aus den USA und Europa erlangt, die alle versuchen, strenge Zertifizierungsrichtlinien zu erfüllen. Die Genehmigung eröffnet EHang nicht nur rentable Möglichkeiten und einen First-Mover-Vorteil.

Das Unternehmen könnte damit auch zum Pionier in einem umkämpften, globalen Markt für elektrische Senkrechtstarter (eVTOLs) werden. EHang hat bereits Vorbestellungen für 100 EH216-S-Luftfahrzeuge im Inland und für mehr als 1.200 Fahrzeuge aus Überseemärkten, einschließlich Japan, Malaysia und Indonesien, erhalten.

Die EHang-Aktie war Anfang der Woche aus unbekannten Gründen zunächst vom Handel ausgesetzt worden (unser Aktienexperte Markus Weingran berichtetete hier). Jetzt ist klar, dass keine Short-Attacke dahintersteckte, sondern ein Durchbruch, der das Unternehmen zum Branchenführer machen könnte.

Die EHang Holdings Aktie wird aktuell mit einem Plus von +10,42 % und einem Kurs von 20,36USD gehandelt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion